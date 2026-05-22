La Colección que nos une llega a McDonald’s para celebrar el fútbol panameño rumbo al mundial

La marca automotriz y gastronómica introduce una serie exclusiva de vasos coleccionables inspirados en figuras emblemáticas del balompié panameño en la cuenta regresiva hacia la cita mundialista.
Arcos Dorados lanza La Colección que nos une en apoyo al talento deportivo de Panamá
• Los fanáticos de la marea roja podrán adquirir los artículos promocionales en todos los restaurantes del país mediante la compra de combos seleccionados de pollo.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, Arcos Dorados, la empresa encargada de operar la marca McDonald’s en el territorio panameño, presentó de manera oficial La Colección que nos une. Esta iniciativa de carácter especial ha sido diseñada con el objetivo de celebrar la pasión futbolera y el orgullo nacional, aprovechando la condición de la franquicia como patrocinadora oficial de la selección nacional de fútbol.
La propuesta comercial consiste en el lanzamiento de un juego exclusivo de cinco vasos coleccionables inspirados directamente en figuras emblemáticas del balompié de Panamá. Los diseños rinden homenaje a los deportistas destacados Alberto Quintero, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade y Orlando Mosquera, con el propósito de trasladar el entusiasmo de la selección hacia las mesas y hogares de los consumidores en todo el país.
El managing director de Arcos Dorados, Loney Armijo, comentó que con esta recopilación de artículos la compañía celebra el entusiasmo y la fidelidad de una fanaticada que se mantiene alentando de forma constante a su equipo. El vocero corporativo añadió que en el marco del proceso mundialista del año 2026, la meta de la organización radica en transformar cada visita a los establecimientos en una experiencia memorable, otorgando a los ciudadanos una alternativa tangible para manifestar el respaldo a los jugadores locales y afianzando el compromiso de la empresa con las actividades recreativas que fomentan la unión de las familias.
Lanzamiento en conjunto con la dirigencia deportiva
Para formalizar la apertura de la campaña promocional, los representantes de la firma Arcos Dorados llevaron a cabo una actividad de presentación oficial en coordinación con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). El encuentro protocolar registró la participación activa de los propios jugadores de la selección nacional junto a los directivos de la marca. Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de observar detalladamente los componentes de la nueva vajilla coleccionable y compartir un espacio conmemorativo enfocado en el trayecto de la delegación de Panamá de cara a la Copa del Mundo.
Vigencia de la promoción y opciones del menú
La distribución de las piezas promocionales se mantendrá activa en la totalidad de las sucursales de McDonald’s a nivel nacional durante el período comprendido entre el 21 de mayo y el 8 de junio de 2026. Los clientes de la franquicia podrán acceder a los vasos a un precio preferencial mediante la adquisición de un McCombo de Chicken McNuggets de 10 piezas o, alternativamente, a través de la compra de la opción de Pollo McCrispy de 2 piezas.
Como elemento complementario de la estrategia de mercadeo y experiencia del consumidor, la compañía anunció que integrará al mercado una Cajita Feliz completamente tematizada con motivos e insignias de la selección nacional, extendiendo de este modo la invitación a niños y adultos para incorporarse a las festividades del deporte local y brindar su respaldo a la denominada marea roja en su ruta competitiva internacional.
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