McDonald’s, Syngenta y Lopez Foods se unen para producir carne de res de manera más sostenible en EE.UU.

Alianza entre McDonald’s, Syngenta y Lopez Foods busca reducir emisiones en la producción de carne de res (14/Nov/2024 – Panama24Horas web) Basilea, Suiza y Chicago.- McDonald’s USA, una de las mayores cadenas de restaurantes de comida rápida, junto con Syngenta North America, líder en tecnología agrícola, y Lopez Foods, productor de múltiples proteínas y proveedor de McDonald’s, anunciaron una colaboración estratégica para mejorar la sostenibilidad en la producción de carne de res en Estados Unidos. El objetivo de esta alianza es aumentar la eficiencia del alimento para el ganado y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por cada libra de carne producida. El proyecto utilizará Enogen®, una innovadora variedad de maíz desarrollada por Syngenta que incrementa la eficiencia alimentaria en el ganado. Esta tecnología agrícola contiene una enzima alfa-amilasa que convierte el almidón en azúcares utilizables de manera rápida, proporcionando más energía a los animales y mejorando la digestibilidad del alimento. Según estudios universitarios, el uso de Enogen® como grano o ensilado puede mejorar la eficiencia alimentaria en aproximadamente un 5%, lo que contribuye a reducir la intensidad de las emisiones en los sistemas de producción ganadera. Compromiso climático y sostenibilidad Kendra Levine, Directora de Sostenibilidad de McDonald’s en EE.UU., destacó que “McDonald’s ha identificado la carne de res como un ingrediente prioritario en su camino hacia la sostenibilidad. Esta colaboración innovadora con Syngenta es una oportunidad clave para avanzar en nuestros objetivos climáticos basados en la ciencia”. McDonald’s tiene planes ambiciosos de escalar esta iniciativa, con la meta de reducir más de 164,000 toneladas métricas de CO2e al año. Esta colaboración representa un paso significativo hacia la reducción de la huella de carbono en la cadena de suministro de carne, alineándose con los objetivos de sostenibilidad global de la compañía. Impacto ambiental positivo Los beneficios ambientales derivados del uso de maíz Enogen® no se limitan solo a la reducción de emisiones. Un Análisis del Ciclo de Vida (LCA) muestra un potencial ahorro significativo en recursos naturales, incluyendo una reducción anual de: ➡ 196 toneladas (178 toneladas métricas) de CO2e ➡ 69 acres (28 hectáreas) de uso de tierra para el cultivo de alimentos ➡ 6 millones de galones (22 millones de litros) de agua ➡ 231 mil kilovatios-hora en consumo de energía Justin Wolfe, Presidente de Syngenta Seeds, señaló que “la sostenibilidad está completamente integrada en la estrategia global de Syngenta, con un enfoque en innovaciones que no solo aumenten los rendimientos sino que también reduzcan el impacto ambiental. Nuestro compromiso es acelerar el avance hacia un sistema alimentario más sostenible a través de colaboraciones estratégicas como esta”. Syngenta continúa trabajando en tecnologías que no solo optimizan la producción sino que también regeneran el suelo, mejoran la prosperidad rural y fomentan operaciones sostenibles. La colaboración con McDonald’s y Lopez Foods es un claro ejemplo de cómo las innovaciones en semillas pueden contribuir a un impacto positivo a gran escala en la producción alimentaria. Para más detalles sobre esta colaboración y su impacto en la sostenibilidad, visita el enlace completo del comunicado aquí: Business Wire Referencias (en ingles):

4 The claims presented in this media release are Syngenta’s and were not independently verified by McDonald’s.