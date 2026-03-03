El mercado de fusiones y adquisiciones alcanza los 4,7 billones de dólares impulsado por la IA

Megacuerdos e inteligencia artificial redefinen las fusiones y adquisiciones en 2026

• Un nuevo estudio de McKinsey destaca que la inteligencia artificial y los tratamientos médicos concentran el 40% del valor del mercado transaccional actual.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las fusiones y adquisiciones (F&A) a nivel global han experimentado un repunte histórico durante el último año fiscal, según el más reciente informe publicado por McKinsey denominado “Tendencias en fusiones y adquisiciones para 2026: cómo navegar por un mercado en rápida recuperación”. Al cierre de 2025, el mercado global registró un incremento del 43% en el valor total de las operaciones, alcanzando la cifra de 4,7 billones de dólares.

Macrotendencias y el impacto de la tecnología

El informe de McKinsey señala cinco macrotendencias que impulsan este fenómeno: la formalización de acuerdos, la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento, el protagonismo de los grandes acuerdos, la transformación de carteras y el capital privado.

En cuanto a las fuentes de crecimiento, los inversores están redirigiendo su capital hacia industrias de rápido dinamismo, denominadas “arenas”, que incluyen la IA, la IA generativa y tratamientos médicos disruptivos. Estas áreas concentran ahora el 40% del valor de las operaciones, frente al 7% registrado hace dos décadas. Además, los inversores pagan por estas empresas una media de 27,1 veces su EBITDA, superando significativamente las 16,5 veces de los sectores tradicionales.

El auge de los megacuerdos

Uno de los patrones más destacados fue la presencia de grandes transacciones. El número de operaciones que superaron la marca de los 10.000 millones de dólares aumentó a sesenta, la cifra más alta desde 2021. La distribución geográfica muestra que el 70% de estas grandes operaciones apuntaron a empresas con sede en las Américas, mientras que EMEA representó un 20% y Asia-Pacífico un 10%.

En el ámbito sectorial, la Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) lideró con diez de las veinte operaciones más grandes del mundo, abarcando desde plataformas de streaming hasta infraestructura de ciberseguridad e inteligencia artificial.

Optimización de carteras y capital privado

Muchas organizaciones están realizando revisiones dinámicas de sus activos. El valor de las desinversiones globales, que incluye escisiones y ventas de activos, creció un 30% hasta alcanzar los 1,6 billones de dólares. Por su parte, el Capital Privado (Private Equity) recuperó su atractivo con un aumento del 54% en su valor, llegando a 1,2 billones de dólares debido a una mejor perspectiva económica y mayor actividad en crédito privado.

El análisis de McKinsey concluye que, pese a las turbulencias geopolíticas, las empresas han posicionado a las fusiones y adquisiciones como el vehículo más efectivo para capitalizar la disrupción global y asegurar el crecimiento en entornos de incertidumbre.

