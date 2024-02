Metro Plus inaugura su segunda sucursal en Plaza Mareasa, David

Metro Plus consolida su presencia en David con la apertura de su segunda sucursal

(21/Feb/2024 – web) Panamá.- Metro Plus, reconocida como líder en farmacias y tiendas de conveniencia en el país, anuncia con entusiasmo la apertura de su segunda sucursal en la ciudad de David. Ubicada estratégicamente en Plaza Mareasa, en la Vía avenida 7ª Oeste frente a la carretera Interamericana, esta expansión responde a la creciente demanda de los clientes en la región y al éxito obtenido con su primera sucursal en Plaza Galería Central, calle Arístides Romero, frente a Coopeve.

La nueva sucursal de Metro Plus se posiciona como un lugar integral que ofrece promociones atractivas, servicios innovadores y una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades específicas de la comunidad. Además de los servicios farmacéuticos, la sucursal ofrecerá una variedad de productos que incluyen libros, útiles escolares, artículos para el verano, bebidas y snacks.

Corina Arango, Gerente de Marca de Metro Plus, expresó: “Estamos dedicados a mejorar constantemente para brindar la experiencia de compra más excepcional posible. Queremos fortalecer nuestro vínculo con la comunidad, ofreciendo no solo productos de alta calidad, sino también una experiencia que dejará una impresión duradera en el corazón de cada uno de nuestros clientes”.

Los clientes podrán disfrutar de atractivas promociones semanales, como descuentos en medicamentos y productos de farmacia, productos para bebés, dermocosmética y maquillaje, así como servicios adicionales como toma de presión gratis, multipagos y café Bannaba a dólar.

La nueva sucursal estará abierta de lunes a sábado de 6:30 a.m. a 9:30 p.m., con servicio de Auto rápido disponible hasta las 12 p.m., y los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con servicio de Auto rápido hasta las 8:00 p.m. Metro Plus reafirma su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo del país y mejorando la calidad de vida de los residentes de Chiriquí.