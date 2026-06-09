Michelob Ultra permite a Panamá elegir a su representante en el partido 1,000 de la Copa Mundial

Michelob Ultra celebra el partido 1,000 de la Copa Mundial con leyendas de Panamá • Tres leyendas del deporte panameño fueron seleccionadas por Michelob Ultra para representar al país en el histórico partido número 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA en México. (09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La marca
Michelob Ultra celebra el partido 1,000 de la Copa Mundial con leyendas de Panamá
• Tres leyendas del deporte panameño fueron seleccionadas por Michelob Ultra para representar al país en el histórico partido número 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA en México.
(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La marca Michelob Ultra, en su calidad de cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha anunciado una iniciativa especial para conmemorar el partido número 1,000 en la historia de esta competición global. El encuentro, que enfrentará a las selecciones de Japón y Túnez en Monterrey, México, contará con la presencia de tres figuras destacadas del deporte panameño.
Un reconocimiento histórico para el deporte de Panamá
Los atletas seleccionados para esta experiencia mundialista son Atheyna Bylon, boxeadora medallista olímpica; Irving Saladino, primer medallista de oro olímpico en la historia del país; y Román Torres, histórico capitán de la selección nacional de fútbol. Estos referentes fueron elegidos debido a que representan los valores de disciplina, esfuerzo y orgullo nacional en las competencias internacionales de mayor prestigio.
La relevancia de este viaje radica en que uno de los tres atletas tendrá el privilegio de entregar el trofeo Superior Player of the Match, el galardón que distingue oficialmente al jugador más sobresaliente del encuentro.
Participación del público en la elección
La elección del representante panameño quedará en manos de los seguidores, quienes podrán participar a través de una dinámica organizada en la cuenta oficial de Instagram de la marca, @michelobultrapa. El proceso de votación ya se encuentra habilitado para que los aficionados comenten y apoyen a su leyenda favorita.
De acuerdo con la información oficial, el nombre del atleta seleccionado mediante esta convocatoria pública será anunciado el próximo 14 de junio. Con esta acción, Cervecería Nacional y Michelob Ultra buscan fortalecer su vínculo con la comunidad deportiva, celebrando hitos históricos y promoviendo el reconocimiento del talento panameño en una plataforma de alcance mundial.
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