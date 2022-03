Microsoft actualiza los compromisos de sustentabilidad: construir una base para 2030

• El informe de este año incluye varias lecciones importantes y objetivos que se mantienen constantes: aspiramos a construir un mundo mejor que el que encontramos y ayudar a nuestros clientes y socios a hacer lo mismo.

(11/Mar/2022 – web) Panamá.- Microsoft publicó su informe anual de sustentabilidad, que ofrece una visión integral de su progreso en 2021 para convertirse en una empresa con emisiones negativas de carbono, agua positiva y cero desperdicio para 2030.

El progreso no es lineal

• Avanzamos en varios objetivos. Vimos una reducción general en nuestras emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 de cerca de un 17% año tras año, a través de nuestra compra de energía renovable. Al mismo tiempo, se vio un incremento en nuestras emisiones de Alcance 3, que aumentaron alrededor de un 23% año tras año.

• Las salidas de emisiones de Microsoft, se dieron en un contexto de crecimiento comercial significativo en 2021. En este período, los ingresos comerciales crecieron un 20% y la huella global del centro de datos se expandió significativamente para satisfacer la creciente demanda del negocio en la nube de Microsoft y vimos un crecimiento en las ventas de dispositivos, en especial Xbox y el uso asociado debido en parte a la pandemia.

Centrarse en los fundamentos

Sabemos que este es un esfuerzo a largo plazo y, para conseguir el éxito, debemos tener claros los fundamentos que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos climáticos. El año pasado se aumento el enfoque en la disciplina operativa, al establecer una base sólida en toda la empresa, para lograr las metas del 2030. Esta base comienza con los datos – es esencial que prioricemos datos más precisos y completos que rastreen todas las emisiones, en especial las de Alcance 3, para poder informar sobre todas las acciones.

• También se ha adaptado la forma en que establecimos los objetivos de carbono y aumentado la frecuencia y el alcance de informes internos, lo que brindará una mayor transparencia y capacidad para la toma de decisiones informadas en toda la empresa. Esto es evidente en el Supplier Code of Conduct (Código de Conducta para Proveedores) actualizado, en el que requerimos a los proveedores indirectos que informen sobre sus emisiones. Ahora tenemos datos de más del 87% de dichos proveedores y la mayoría se encuentra incluida en los informes de contabilidad de carbono.

• El año pasado, Microsoft realizó la compra más grande del mundo de eliminación de carbono con 1.4 millones de toneladas métricas, y este año fiscal estamos en camino de superar eso al adquirir 1.5 millones de toneladas métricas. De cara al futuro, se establecen objetivos de eliminación de carbono aún más audaces y se continuará con el aumento de nuestro volumen contratado año tras año hasta 2030. Esto tiene el impacto adicional de ayudar a impulsar una mayor maduración del mercado en la eliminación de carbono, un avance muy necesario.

• Hoy Microsoft toma nuevas y más fuertes medidas para ayudar a reducir emisiones de Alcance 3 incluso mientras continuamos creciendo como empresa. En primer lugar, además del límite absoluto de emisiones de carbono establecido para Microsoft, se encuentran acelerando el trabajo para establecer objetivos anuales de intensidad de carbono específicos para grupos empresariales, basados en impulsores de negocio fundamentales.

• Además, Microsoft, se encuentra en el proceso de reestructurar e incrementar la tarifa interna de carbono para ayudar a incentivar medidas más agresivas para reducir las emisiones de Alcance 3 y ajustar mejor el costo subyacente de la reducción de carbono.

• Por último, Microsoft, redobla sus esfuerzos en la medición, para ayudar a acelerar la maduración y adopción de estándares de la industria para la contabilidad del carbono. Pero la necesidad de un enfoque más holístico en la medición va más allá de Microsoft. Fue el ímpetu de Carbon Call, una nueva iniciativa que anunciamos con la Fundación ClimateWorks y más de 20 organizaciones líderes. Juntos nos enfocaremos en resolver los desafíos contables de eliminación y emisiones de carbono de las empresas para un futuro neto cero.

Colaboración e Inversión

El año pasado con el fomento de asociaciones y soluciones adicionales para impulsar una mayor acción. Invertimos para promover importantes iniciativas climáticas, que incluyen:

• $100 million grant para Breakthrough Energy Catalyst con el objetivo de acelerar el Desarrollo de soluciones climáticas que el mundo necesita para alcanzar el cero neto en cuatro áreas claves: hidrógeno limpio, captura directa de aire, almacenamiento de energía de larga duración y combustible de aviación sustentable.

• La asignación de $471 millones de dólares al día de hoy, a través de nuestro Fondo de Innovación Climática de mil millones de dólares en cuatro años, para acelerar el desarrollo global de tecnologías de reducción y eliminación de carbono, así como soluciones climáticas relacionadas para reducir el agua y los desechos. Las inversiones recientes incluyen LanzaJet, BlocPower y Eversource.

• También se invirtió en el desarrollo de productos para ayudar a nuestros clientes y socios a administrar mejor sus propias emisiones y comenzar a identificar pasos hacia un cambio significativo. El año pasado, anunciamos Microsoft Cloud for Sustainability, que en la actualidad se encuentra en versión preliminar pública, para brindar una gestión de sustentabilidad completa, integrada y automatizada para las organizaciones en cualquier etapa de la jornada de sustentabilidad.

Como proveedor líder de tecnología de soluciones sustentables, Microsoft apoya a nuestros clientes y socios a medida que avanzan hacia un futuro sustentable a nivel ambiental y de cero emisiones netas. Esto incluye nuestro trabajo con la industria energética. Si bien continuaremos con la venta de tecnología de software disponible a nivel comercial y servicios en la nube a todos los clientes, incluidos los clientes de energía, nos asociaremos de manera más estrecha con aquellos clientes de la industria energética que tienen una meta neta cero para 2050, en reconocimiento del papel transformador que desempeñarán para satisfacer las necesidades mundiales de energía renovable. Pueden leer más sobre nuestros principios de la industria energética aquí.

Este compromiso es una prioridad en todos los aspectos de nuestro negocio, incluido el equipo de Xbox que compartió hoy cómo contribuyen para cumplir con los objetivo trazados. A continuación una actualización sobre los esfuerzos de sustentabilidad de Xbox por Dave McCarthy, vicepresidente corporativo de operaciones en Xbox

• Para 2030, diseñaremos los productos y accesorios de Xbox, y todos los empaques de los productos de Microsoft, para que sean 100% reciclables en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• El año pasado, se realizaron mejoras en el modo de suspensión Energy Saver (Ahorro de Energía) de la consola. El modo de ahorro de energía consume unas 20 veces menos energía que el modo de espera cuando la consola no está en uso ni recibe actualizaciones. Ahora, las actualizaciones del sistema y del juego se pueden descargar durante este modo, lo que ahorra aún más energía.

• También se han revisado materiales que usamos en productos al incorporar resinas recicladas posconsumo (PCR, por sus siglas en inglés) en Xbox Series S y controles.

Para obtener más información sobre lo que hacemos, lean el texto y consulten nuestro nuevo centro de sustentabilidad para Xbox aquí.

La misión como equipo de Xbox es llevar la alegría y la comunidad de los videojuegos a todos en el planeta. Si bien los juegos brindan alegría a los jugadores, también reconocemos que los juegos tienen un impacto en nuestro entorno.

Las ambiciones de Microsoft son altas y reconocemos que todavía tenemos un largo camino por recorrer, ya que es de vital importancia que hagamos lo correcto para el planeta. Es lo que el mundo necesita que hagamos todos.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.