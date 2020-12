Microsoft Panamá celebra su 25 aniversario en el país y reafirma su compromiso para impulsar la recuperación económica inclusiva

✓ La tecnología ha cumplido un papel muy importante en este 2020 a ayudar a Panamá a sobrellevar la crisis sanitaria y económica mientras los sectores públicos y privados se mantienen a flote para ayudar a los ciudadanos en su día a día

(22/Dic/2020 – web) Panamá.- En medio de este año atípico, Microsoft Panamá cierra el 2020 con una importante celebración de 25 años de presencia en el país. En este período, la empresa ha invertido en consolidar un robusto ecosistema tecnológico, en impulsar la trasformación digital de las organizaciones locales, apoyar la educación y fortalecer e impulsar el talento panameño.

La economía panameña ha sido una de las más dinámicas del mundo en los últimos años y ha alcanzado la categoría de país de altos ingresos, lo que indica el enorme valor de lo ya logrado. Pocos países en el mundo han hecho esa transición con éxito en las últimas décadas y el reto para los panameños es mantenerse en esa senda en un contexto internacional complejo y en una era de rápidas transformaciones. Justamente, la cuarta revolución industrial abre una oportunidad única para que el país acelere su crecimiento y reduzca las brechas de ingresos con los países más avanzados.

La visión y estrategia de Microsoft están orientadas a proporcionar a las empresas, las start-ups, la Academia y el gobierno las tecnologías y herramientas necesarias para abrazar la cuarta revolución industrial y la economía digital, como la nube, la IA, el Big Data, el IoT y Blockchain. Para ello, con un equipo local de más de 25 personas, un apoyo regional robusto y junto con más de 300 socios de negocio en Panamá, están impulsando a las organizaciones a re-imaginar su modelo e involucrarse con sus clientes, impulsar a sus empleados, optimizar sus operaciones y transformar sus productos. Microsoft ha invertido toda su energía en el país para capacitar y generar productos y servicios seguros y confiables para que ese ecosistema tecnológico sea un motor de oportunidades y de cambio.

25 años de grandes proyectos para trabajar con y para Panamá

En estos 25 años de presencia local, Microsoft ha estado comprometida con el desarrollo digital de Panamá, para llevar la transformación digital al siguiente nivel y trabajar juntos para acelerarla, asegurándose que los panameños desarrollen las habilidades necesarias para sacar provecho de las oportunidades que brinda una economía cada vez más global y más digitalizada, impulsar al país en su Agenda Digital y ser un apoyo en el camino para convertir a Panamá en un Hub Digital y un centro de innovación digital internacional.

Adicionalmente, gracias a numerosas iniciativas que han empoderado a niños, jóvenes y adultos en su transformación digital, Microsoft ha reafirmado su compromiso con el desarrollo tecnológico, económico y social del país. Así pues, ha invertido más de US$400 millones para mejorar iniciativas de tecnología en la educación y realizado más de 100 mil capacitaciones a los educadores. Además, desde su fundación en Panamá en 1995, Microsoft ha aportado más de $9 millones de dólares en software, tecnología de nube, donaciones en efectivo y en especie para contribuir con más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro que están buscando nivelar la cancha y crear entornos más equitativos y más oportunidades.

“Microsoft cree en el del uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los panameños, reducir la brecha de la desigualdad y brindarles los beneficios de la era digital a esas personas que no han tenido oportunidades. Por ello ha trabajado con las instituciones públicas y privadas para adoptar las tecnologías para cerrar las brechas del desarrollo y generar más oportunidades y más bienestar para todos los ciudadanos. Para que esto suceda, no basta con que algunos sectores de alta tecnología o de empresas de gran calado adopten las nuevas tecnologías, debe permear a toda la sociedad y no dejar a nadie atrás” asegura Milenne Martin, Gerente País de Microsoft en Panamá.

Por ello, desde que abrió su operación local en 1995, Microsoft ase ha enfocado en impulsar diferentes iniciativas que empoderen a niños, jóvenes y adultos, así como a impulsar a emprendedores y la transformación digital de las empresas. Algunos ejemplos de estas acciones son:

• Educación:

· Durante la pandemia por Covid-19, se han creado 55 mil cuentas de docentes y 800 mil de estudiantes. Asimismo, se han capacitado 16 mil maestros para poder afrontar esta crisis.

· US$402 millones invertidos en mejorar iniciativas de tecnología en la educación.

· 970,299 estudiantes impactados a través de la tecnología.

• Capacitaciones a jóvenes en tecnología:

· +250 mil jóvenes capacitados en línea con YouthSpark.

· +3,000 niñas y jóvenes empoderadas en STEM gracias al programa DigiGirlz.

· +60 mil jóvenes capacitados con #YoPuedoProgramar

• Apoyo al sector solidario:

· US$8 millones invertidos en efectivo, software y horas de voluntariado de trabajo.

· +100 ONGs beneficiadas con software gratuito

2020: el año de los nuevos desafíos

Este ha sido un año de enormes retos a nivel global, y Panamá no ha sido la excepción. En medio de la crisis de salud pública global, las tecnologías digitales han sido fundamentales para la continuidad de las operaciones de las empresas, las escuelas y universidades, el sector de la salud, y los gobiernos, habilitando a millones de personas y organizaciones para seguir conectadas y productivas.

La pandemia covid-19 aceleró dos años de transformación digital en unos pocos meses y los panameños han demostrado una adaptabilidad y creatividad asombrosa para enfrentar estos desafíos. La misión de Microsoft es ayudar a cada persona y organización a enfrentar y superar esta crisis a través del uso de tecnología y a enfocar sus esfuerzos en lograr que la recuperación económica y el crecimiento sean inclusivos.

“En Microsoft, hicimos una readaptación de nuestros procesos para poder atender las prioridades de nuestros clientes, socios de negocio y el país. Había un gran sentido de urgencia y una certeza de que podíamos ser los habilitadores para muchos gobiernos, organizaciones, universidades y microempresarios. Hemos tenido la gran oportunidad de ayudar al sector público y privado para poder brindarles las plataformas necesarias para que ellos mantuvieran su negocio a flote”, señaló Milenne Martín, gerente de país de Microsoft Panamá.

¿Cómo están respondiendo las empresas en Panamá a la actual crisis?

Desde que empezó la pandemia, muchas empresas se vieron en la necesidad de acelerar sus procesos de transformación digital para adaptarse a las restricciones que buscaban contener la propagación de covid-19. La vida cotidiana cambió, incluyendo la forma de trabajar y de comunicarse. Los diferentes sectores productivos en el país tomaron medidas para adaptarse, desde las empresas de consumo masivo, hasta la educación y el propio gobierno.

• En el sector privado, por ejemplo, un proceso constante de transformación ayudó a AMCHAM Panamá a utilizar la plataforma de colaboración y productividad de Microsoft Teams como una herramienta de comunicación y videoconferencia no solo interna sino también para colaborar y congregar a sus equipos, asociados, aliados y proveedores.

De igual manera, Cobre Panamá creó CobreSafe, una aplicación desarrollada sobre Microsoft Power Apps para llevar trazabilidad de la salud de sus colaboradores y mantener la seguridad colectiva en la mina. Con la reapertura gradual de labores, 3.500 colaboradores ya utilizan esta solución, desarrollada mediante una herramienta de Microsoft para crear aplicaciones empresariales de bajo código, y que será adoptada a nivel mundial para garantizar la salud de los colaboradores mineros. Los colaboradores ingresan a CobreSafe a través de un enlace, acceden a un control diario de sus condiciones de salud, su pasaporte de salud, una calculadora de riesgos, alertas y notificaciones y un plan de acción inmediata en caso de presentarse casos positivos

• En el sector educativo, El Ministerio de Educación de Panamá habilitó cuenta de correo institucional del Ministerio de Educación para poder ingresar a la plataforma Microsoft Teams por medio del Office 365 a 15,300 docentes y 14,388 estudiantes para así tener acceso a las aulas virtuales con motivo del inicio de las clases a distancia. Por medio de este correo, el Meduca entregó una cuenta de Office 365, que incluye Microsoft Teams y otras herramientas, que permitirán la conectividad con comunidades educativas por medio de reuniones, videoconferencias, cuestionarios, tareas y es gratuito para todos los centros escolares, sólo se tendrá que verificar que forman parte de una institución académica acreditada para empezar.

Asimismo, los colegios Jacarandá, Atenea, AIP entre otros modificaron sus métodos de enseñanza para que los estudiantes continuaran con su aprendizaje. Herramientas como Teams y Microsoft 365 fueron fundamentales para habilitar las clases virtuales, el trabajo en equipo, la entrega de tareas y las evaluaciones.

• En materia de gobierno, La AIG siempre ha sido una institución que ha abogado por la transformación digital y el uso de plataformas tecnológicas en el día a día. Debido a la situación del Covid-19, adoptaron el uso de la plataforma Microsoft Teams, e instruyeron a dependencias del Estado a hacerlo también. Llevaron a cabo sesiones de entrenamiento para las dos herramientas fundamentales que están usando: Microsoft Teams y Planner. Ésta última ayudó a la institución a organizar mejor sus cargas de trabajo y a hacer seguimiento de los proyectos. La institución implementó equipos de trabajo y colaboración en chats, videoconferencias y reuniones virtuales, comenzó a compartir archivos en la nube, crear documentos colaborativos, agendar reuniones, mantener registros y notas comunes. La AIG vio el número de participantes activos de la plataforma incrementar en un 50%. Sólo entre los funcionarios de la AIG se produjeron 2254 chats en 7 días y se registraron 22 reuniones virtuales en tan solo un día, algo imposible de conseguir dadas las limitaciones de espacio físico para llevarlas a cabo.

“En esta fase de recuperación económica, aquellas organizaciones que construyan sus propias capacidades digitales se recuperarán más rápido y saldrán más fuertes de esta crisis. Para acelerar la resiliencia digital, tan necesaria para un entorno de cambios abruptos, es importante aprovechar los avances de la computación en la nube, las soluciones inteligentes y la seguridad”, agregó Erick Sosa, gerente del Grupo de Negocios de Nube de Microsoft Centroamérica. El principal reto será innovar para mantenerse al frente de las tendencias emergentes y redefinir los modelos de negocio para aprovechar las nuevas oportunidades. “La transformación digital ya no es una opción sino una decisión estratégica inmediata para garantizar la competitividad en el mercado”, agregó Sosa.

Apoyando la recuperación económica inclusiva

Adicionalmente, a nivel local la empresa ha estado consciente de que la pandemia ha golpeado severamente a millones de personas alrededor del mundo y ha aumentado de manera alarmante las cifras de desempleo, Microsoft ha puesto a disposición de manera gratuita sus plataformas Microsoft Learn, Linkedin Learn y GitHub Lab. Con miras a una recuperación económica más inclusiva e integral, resulta esencial que las empresas, líderes empresariales, gobiernos e instituciones educativas trabajen juntas en procura de cerrar las brechas digitales del país y proveer acceso a las habilidades digitales que demanda la nueva normalidad y que serán determinantes para sobrellevar los tiempos duros que se avecinan.

A través de rutas de aprendizaje que están conectadas con la demanda local de empleo, de capacitaciones, certificaciones y una asesoría para la empleabilidad, estas plataformas brindan entrenamientos gratuitos para un futuro laboral que va a requerir cada vez más personas con conocimientos en tecnología y demandará habilidades adicionales a quienes ya tienen un empleo.

Esta oferta, que ya ha sido aprovechada por más de 10 millones de personas en el mundo en menos de seis meses, será fundamental para crear las habilidades que la mano de obra panameña requerirá para la recuperación económica y para generar oportunidades que no dejen a nadie atrás.

“Esta celebración de los 25 años la tomamos con gran orgullo. Los logros y trabajos que hemos conseguido con nuestros socios y clientes han marcado impactos importantes en el país. Es por esto que ahora más que nunca queremos reafirmar nuestro compromiso con la trasformación digital de Panamá para seguir trabajando en pro del futuro y el desarrollo que tenemos por delante. Estamos comprometidos a ayudar a los empresarios a profundizar esta adopción tecnológica para que puedan reimaginar sus procesos, empoderar a sus empleados, encontrar nuevas líneas de negocios, optimizar costos, ser resilientes y ágiles para adaptarse a el “nuevo normal”. Nos entusiasman las posibilidades frente a nosotros en los años por venir y seguiremos siendo aliados de los emprendimientos, las iniciativas sociales, los jóvenes entusiastas de la tecnología y organizaciones que buscan alcanzar su máximo potencial”, concluyó Milenne Martín.

