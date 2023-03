Millicom (Tigo) destaca un año sólido y una base robusta para el crecimiento continuo en su reporte anual 2022

«Después de años de trabajo duro y enfocado, la base que hemos construido es tan sólida que pudimos establecer objetivos operativos, financieros, ESG y de asignación de capital ambiciosos y realistas para los próximos tres años de nuestro camino. Hoy, nuestra cartera nos coloca en una excelente posición para cumplirlos», explicó Mauricio Ramos, CEO de Millicom. «Nuestro propósito, estrategias comerciales y ambiciones de ESG se han alineado maravillosamente en América Latina, y nada de esto habría sucedido, o sucederá, sin la cultura de Sangre Tigo la cual impulsa todo lo que hacemos. No hay duda de que los miembros de nuestro equipo estuvieron a la altura de cada ocasión en 2022, uniéndose a nuestro propósito compartido de construir autopistas digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades», afirmó Ramos.

Durante 2022, Millicom culminó su salida de África y redistribuyó al 100% su capital en América Latina, centrándose en sus mercados. Cada unidad de negocio de Millicom y la mayoría de los países donde opera mantuvieron un crecimiento orgánico positivo de los ingresos por servicios (+3,5%) por segundo año consecutivo. Además, durante 2022, la junta directiva de Millicom aprobó nuevos objetivos operativos, financieros, de ESG y de asignación de capital para los próximos tres años, junto con estrategias e iniciativas para alcanzarlos.

En 2022, la compañía anunció nuevos objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones absolutas de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de alcance 1 y 2 en un 50% para el año fiscal 2030 y las emisiones absolutas de GEI de alcance 3 en un 20% para el año fiscal 2035, ambos de un año base para el año fiscal 2020. También anunció su compromiso para lograr un equilibrio de género del 50% en puestos gerenciales y en todos los niveles de la organización para 2030. En términos de crecimiento, la red 4G en la región ahora cubre aproximadamente el 80% de la población donde Millicom opera en Latinoamérica. Los servicios de cable siguen siendo un fuerte motor de crecimiento. Las redes de Millicom superaron los 12,9 millones de hogares a finales de año, un aumento del 6,8% en comparación con 2021.

Tigo Business, la unidad B2B de la compañía, registró su tasa de crecimiento orgánico más rápida en años, alcanzando 338,000 clientes de pequeñas y medianas empresas (PYME) para fines de 2022 y un aumento de dos dígitos en los ingresos por servicios digitales. La compañía ocupó el 5º lugar en los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo (World’s Best Workplaces) y el 2º en los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina (Best Workplaces in Latin America), según Great Place to Work.

Además de lo anterior, se consolidaron grandes alianzas para generar valor en Latinoamérica durante 2022 como la realizada entre Tigo Money, el negocio Fintech de Millicom y Visa, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios financieros digitales e impulsar la inclusión financiera en América Latina con una nueva solución de pago: la tarjeta Visa Tigo Money. Finalmente, como miembro de la Alianza por Centroamérica, Millicom respondió al Llamado a la Acción de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para apoyar el desarrollo económico en Guatemala, Honduras y El Salvador, con una promesa inicial de inversión de $700 millones de dólares para expandir y mantener sus redes de banda ancha fija y móvil en estos mercados durante los próximos dos años. Hace un par de semanas, Millicom fortaleció su compromiso al sumar $350 millones para 2025 para esta iniciativa.

Otros aspectos destacados que resumen el año de Millicom en números:

• $ 5.6 millones en ingresos, un aumento del 32% en comparación con 2021

• 40,6 millones de clientes móviles

• Más de 102.000 docentes capacitados en herramientas digitales a través del programa Maestr@s Conectad@s

• Más de 171.000 mujeres participaron en los programas de inclusión digital y capacitación de la compañía (“Conectadas”)

Millicom continúa su curso de acción como una empresa con propósito y una gran oportunidad de mercado, un claro enfoque estratégico y un equipo apasionado que entiende que el efecto de empoderamiento de la conectividad nunca debe subestimarse, manteniendo el compromiso con la construcción de las autopistas digitales que América Latina necesita.

