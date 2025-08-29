Minería sostenible: SPIA clausura el Foro Minero 2025 con propuestas para el futuro del sector

Minería sostenible en debate: SPIA impulsa diálogo técnico y jurídico sobre el modelo minero en Panamá

Durante dos días, el Foro Minero 2025 reunió a expertos que analizaron los desafíos y oportunidades del sector minero, con énfasis en la sostenibilidad, el empleo y la constitucionalidad del modelo extractivo.

El evento concluyó con una mesa redonda participativa y el compromiso de la SPIA de compartir un informe técnico que contribuya al debate nacional sobre minería sostenible.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) concluyó con éxito el Foro Minero 2025, un encuentro de alto nivel que durante dos días reunió a especialistas nacionales para debatir el presente y futuro de la minería en Panamá. El evento se consolidó como un espacio técnico, económico, legal y ambiental para abordar uno de los temas más complejos de la agenda nacional: la minería sostenible.

La jornada inicial contó con la participación de Raisa Banfield, activista ambiental, quien presentó una visión crítica en su ponencia “La extracción metálica más allá del impacto ambiental”. Banfield destacó que existen modelos de restauración que generan empleo formal y sostenible, y afirmó que “Panamá puede progresar sin minería, como lo demuestran las recientes cifras de crecimiento económico”.

En contraste, Jonathan Montenegro, biólogo de Cobre Panamá, expuso “Construyendo una visión de minería responsable”, donde detalló el impacto del cierre del proyecto en el empleo y el desarrollo científico. Señaló que el proyecto tiene una vida útil de 40 años y que el cierre técnico está previsto en siete años, según el Estudio de Impacto Ambiental vigente. También abordó el manejo de relaves, el tratamiento químico y el cumplimiento de compromisos ambientales.

El foro incluyó ponencias del economista Felipe Argote, quien analizó el efecto económico de la mina de Donoso, y de Jorge Chong, que abordó auditorías sociales y ambientales. Ambos generaron amplio interés entre los asistentes.

Durante la jornada de cierre, se discutieron temas como el extractivismo, los planes de cierre y post-cierre de minas, y el impacto laboral del sector, con aportes de Isaías Ramos, Daniel Esquivel y René Quevedo. Uno de los momentos más esperados fue la intervención del jurista Harley Mitchell, quien analizó la constitucionalidad de la minería y los vacíos legales que aún persisten en el marco regulatorio.

El evento culminó con una mesa redonda participativa, donde se debatieron rutas hacia una minería sostenible y jurídicamente sólida. Las posturas encontradas sobre la reapertura del proyecto minero reflejaron la complejidad del tema, especialmente en un contexto de desempleo y desafíos económicos.

Ricardo Carrillo, presidente de la SPIA, valoró el nivel del debate y reafirmó el rol de la Sociedad como facilitadora de espacios de construcción nacional: “Este foro demostró que Panamá puede discutir temas sensibles con altura y respeto. La SPIA cumple con su rol de presentar al país temas críticos como el embalse de Río Indio, el ferrocarril o la minería, y propiciar el intercambio técnico que ayude a formar opiniones, orientar a la ciudadanía y asesorar al gobierno central”.

La SPIA anunció que su Junta Directiva evaluará los aportes recibidos y compartirá un informe técnico con las conclusiones del foro, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional del país.