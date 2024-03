Mitsubishi Motors amplía su presencia en Panamá con dos nuevas sucursales

Excel Panamá anuncia la apertura de dos nuevas sucursales de Mitsubishi Motors en ubicaciones estratégicas de Panamá

(14/Mar/2024 – web) Panamá.- Excel Panamá se complace en anunciar la expansión de la presencia de Mitsubishi Motors en el país con la apertura de dos nuevas sucursales estratégicamente ubicadas en Vía Transistmica y Vía Domingo Díaz. Esta iniciativa busca acercar aún más los servicios de la marca a sus clientes y prospectos, ofreciendo una amplia gama de modelos de SUVs y Pick Ups.

Con la incorporación de estas dos nuevas sucursales, Mitsubishi Motors suma un total de nueve puntos de venta a nivel nacional, incluyendo ubicaciones clave como Ricardo J. Alfaro, Calle 50, Chorrera, Penonomé, Santiago, Chitré y David. Rafael Cano, Gerente Nacional de Autos de Mitsubishi Motors en Excel Panamá, expresó su entusiasmo por este hito en la expansión de la marca, destacando el compromiso de la empresa de brindar una experiencia excepcional a sus clientes.

Las nuevas sucursales operarán con un horario extendido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., ofreciendo mayor accesibilidad y flexibilidad para los usuarios. Excel Panamá reafirma así su compromiso de seguir trabajando arduamente para ofrecer una experiencia inigualable a sus clientes y prospectos en todo el país.