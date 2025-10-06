Moody’s otorga calificación de grado de inversión a ENSA por solidez financiera

Distribuidora ENSA logra calificación de grado de inversión (Baa3) de Moody’s

• La nueva calificación de grado de inversión valida el modelo de negocio regulado de ENSA , esencial proveedor de servicio público que atiende cerca del 41% de los clientes de electricidad en Panamá.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- ENSA, empresa fundamental del sector energético de Panamá, ha logrado un hito significativo al recibir por primera vez una calificación de grado de inversión de Baa3 como Emisor a largo plazo por parte de Moody’s Ratings. La misma calificación, Baa3, fue asignada a sus notas senior no garantizadas por $100 millones con vencimiento en 2036. Este reconocimiento resalta la solidez operativa, estabilidad financiera y el papel estratégico que desempeña la compañía en el sistema eléctrico nacional.

Solidez Operativa y Estándares de Gobernanza

El informe de Moody’s sitúa a ENSA en una posición de cumplimiento con estándares internacionales de transparencia y gobernanza, lo que le facilitará un acceso con mayor confianza a los mercados financieros globales. La agencia de riesgo enfatizó el rol estratégico de la distribuidora, que provee un servicio público esencial y cubre aproximadamente el 41% de los clientes de electricidad en el país. Su área de concesión abarca Panamá Este, Colón, Darién, Guna Yala, y las Islas del Pacífico.

Factores Positivos de la Estabilidad Financiera

Moody’s destacó que el modelo de negocio regulado de ENSA es clave para generar flujos de caja estables, sustentados por tarifas diseñadas para asegurar retornos adecuados sobre la inversión. La estructura accionaria de la compañía, compuesta por EPM (Empresas Públicas de Medellín) con el 51% y el Gobierno de Panamá con el 49%, fue evaluada como un factor determinante y positivo para la estabilidad tanto financiera como operativa de la empresa.

Manejo de las Presiones de Liquidez

A pesar de los logros, Moody’s reconoció que ENSA ha gestionado presiones de liquidez derivadas de la congelación de tarifas eléctricas implementada por el gobierno desde octubre de 2024 para proteger a los consumidores. La empresa ha respondido a este desafío con estrategias responsables para mantener su estabilidad, incluyendo el uso de deuda a corto plazo y ajustes en los pagos a los generadores.

Arie Cartagena, Vicepresidente de Finanzas de ENSA, afirmó que este reconocimiento por parte de Moody’s «refuerza la confianza en la solidez de ENSA» y en su compromiso de brindar un servicio eléctrico seguro, continuo y de calidad. El ejecutivo aseguró que la empresa mantendrá la disciplina financiera y la responsabilidad social para continuar apoyando el desarrollo del país.

Con esta primera calificación de grado de inversión a nivel internacional, ENSA reafirma su liderazgo en la distribución eléctrica de Panamá, consolidando la confianza de los inversionistas en su gestión y operación. La compañía proyecta seguir fortaleciendo la infraestructura energética nacional, asegurando un servicio confiable y contribuyendo al crecimiento sostenible de Panamá.