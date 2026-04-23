MOP avanza con la licitación del proyecto de Rehabilitación CPA – David – Frontera

El proyecto de infraestructura contempla la construcción de intercambiadores, viaductos y puentes peatonales para mejorar la seguridad vial en puntos estratégicos de la ciudad de David.
Empresas presentan consultas para la Rehabilitación CPA – David – Frontera en Chiriquí
• El Ministerio de Obras Públicas realizó la reunión de homologación para la modernización de la vía hacia la frontera, con la participación de ocho empresas interesadas en la obra.
(23Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó este miércoles la reunión previa y de homologación para el proyecto de Rehabilitación CPA – David – Frontera e intercambiadores en David (Fase I). Esta sesión virtual, presidida por el licenciado Luis Gutiérrez, abogado de administración de contratos, permitió a ocho empresas contratistas aclarar aspectos técnicos y administrativos del pliego de cargos para garantizar una participación equitativa.
El proyecto, que forma parte del plan de inversiones de la entidad, tiene fijada la fecha de presentación de propuestas para el próximo 14 de mayo de 2026, proceso que se realizará a través del sistema electrónico PanamaCompra.
Alcance y especificaciones técnicas
La obra contempla la intervención de un tramo aproximado de 2.5 kilómetros de la carretera Rehabilitación CPA – David – Frontera, segmentado en dos áreas clave: la zona de hospitales y el sector industrial y comercial. Los trabajos incluyen estudios técnicos integrales que abarcan áreas topográficas, ambientales, geotécnicas e hidráulicas para asegurar la calidad de la reconstrucción vial.
Entre las infraestructuras destacadas se encuentra el diseño y construcción de intercambiadores y dos viaductos vehiculares para retornos en los sectores oriente y poniente. Asimismo, se rehabilitarán los puentes existentes y se edificarán pasos elevados peatonales en zonas de alto tráfico como el Hospital Dr. Rafael Hernández, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y el Mall Chiriquí.
Además de la pavimentación, el Ministerio de Obras Públicas ha incluido la implementación de modernos sistemas de drenaje, cajones pluviales y señalización vial bajo estándares internacionales. El proyecto también contempla la adecuación de accesos a viviendas, centros educativos y de salud, buscando una integración eficiente de los servicios básicos.
Con el desarrollo de esta infraestructura, el Gobierno Nacional busca optimizar la conectividad en la provincia de Chiriquí, fortalecer la seguridad de conductores y peatones, y dinamizar el desarrollo económico en la zona fronteriza y comercial de la ciudad de David.
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