MQA se alza con 9 galardones Partner Excellence Awards 2023

Partner Excellence Awards 2023

(2/Feb/2024 – web) Colombia.- MQA, la firma líder en soluciones de negocio especializada en ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos estratégicos en América Latina, se enorgullece en anunciar que ha sido distinguida como el ‘Mejor Partner de SAP en Latinoamérica’ por tercer año consecutivo. Este reconocimiento fue otorgado durante la gala de los Partner Excellence Awards 2023, celebrada como parte del SAP Partner Kick-Off Meeting (SAP PKOM) en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

La destacada empresa multilatina de origen colombiano ha reafirmado su posición como el aliado de negocios preferido, al obtener victorias en 9 de las 13 categorías premiadas. Estos reconocimientos abarcan áreas como excelencia en gestión, operación y satisfacción del cliente, consolidando la posición de MQA como un socio estratégico clave.

Los Partner Excellence Awards son un programa de reconocimiento de socios diseñado para resaltar las prioridades comerciales estratégicas de SAP. Estos premios reconocen la destacada contribución realizada por los miembros del ecosistema SAP a nivel mundial, así como su impacto en las metas y ventas regionales. La selección de los finalistas y ganadores se basa en contribuciones valiosas que han permitido la realización de la visión de SAP para el crecimiento en la nube basada en datos y el logro de indicadores clave de desempeño.

«Estos reconocimientos son el fruto de una colaboración sincrónica entre SAP, nuestros clientes y los miembros del equipo», expresó Germán Borrero, Presidente de MQA Región Andina. «Es sumamente motivador no solo ser reconocidos entre tantas compañías, incluyendo a numerosas multinacionales, sino que también demuestra que las empresas de la región están comprometidas con la transformación y se esfuerzan por llevar sus negocios a estándares de clase mundial en procesos y tecnología».

La ceremonia de premiación, que contó con la participación de todo el ecosistema de socios de SAP en la región, fue presidida por Marcela Perilla, Presidente de SAP Latinoamérica Norte. Perilla elogió los resultados sobresalientes de MQA, destacando su contribución a la visión de transformación digital de las organizaciones, orientándolas hacia la condición de empresas inteligentes y sostenibles. «Felicitamos al equipo de MQA y confiamos en que serán el principal motor de crecimiento en el despliegue y adopción de la visión en la nube de SAP en las organizaciones durante el año 2024», aseguró la ejecutiva de SAP.

Los galardones entregados a MQA incluyeron:

• Partner Excellence 2023 for Best Partner

• Partner Excellence 2023 for SAP S/4HANA

• Partner Excellence 2023 for Customer Experience

• Partner Excellence 2023 for Rise with SAP s4HANA Cloud per GTM Colombia / Ecuador

• Partner Excellence 2023 for Digital Demand Generation

• Partner Excellence 2023 for Customer Loyalty

• Partner Excellence 2023 for SAP S/4HANA Customer Evolution Program

• Partner Excellence 2023 for Delivery Excellence

• Partner Excellence 2023 for SAP S/4HANA Public

Con 21 años en el mercado y más de 400 clientes corporativos en los sectores de manufactura, construcción, retail, moda, sector automotriz, alimentos y agrobusiness, MQA construye experiencias memorables a través de la creación, mejora y desarrollo de soluciones que ayudan a las empresas a ser más competitivas y rentables, a obtener mayor eficiencia en sus procesos.