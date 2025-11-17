Mundial 2026: EXTE impulsa la optimización creativa dinámica (DCO) para conectar con el consumidor nómada

La optimización creativa dinámica (DCO), clave para que las marcas alcancen a 5 mil millones de espectadores del Mundial 2026.

• EXTE, una AdTech líder, prepara a las marcas para el Mundial 2026 implementando la Optimización Creativa Dinámica (DCO) para interactuar con más de 5 mil millones de espectadores en tiempo real.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- El Mundial de Fútbol de 2026 se proyecta como un evento histórico, con una audiencia global esperada de más de 5 mil millones de espectadores que seguirán el torneo a través de múltiples plataformas. Este consumo fragmentado y masivo, impulsado por el acceso móvil, plantea un desafío crítico para las marcas: lograr una conexión inmediata con el consumidor. En este contexto, EXTE, la AdTech especializada en tecnología, creatividad y medios, utiliza la optimización creativa dinámica (DCO) para asegurar el éxito en la interacción con el consumidor nómada.

Consumidor Nómada y el Desafío de la Inmediatez

El consumidor digital actual es cada vez más nómada, con un recorrido no lineal entre dispositivos, plataformas y contextos. La atención se fragmenta en micro-momentos breves pero decisivos, donde la intención de compra o interacción es clara, y las marcas disponen de segundos para conectar.

En América Latina, esta tendencia se acentúa: seis de cada diez personas interactúan principalmente desde el móvil, consolidando a la región como mobile-first. El uso simultáneo de múltiples dispositivos crea un entorno multipantalla, especialmente visible en países como Argentina y Colombia, donde el tiempo de exposición frente a pantallas supera las nueve horas diarias. Además, los jóvenes hasta 24 años, con una penetración de internet del 75%, lideran la adopción de soluciones digitales, lo que subraya la naturaleza dinámica (*) de este nuevo perfil.

¿Qué es la Optimización Creativa Dinámica (DCO) de EXTE?

La Optimización Creativa Dinámica (DCO) de EXTE se presenta como la solución tecnológica para este desafío. Permite ajustar las creatividades publicitarias en tiempo real en función del contexto, integrando señales de datos como resultados deportivos, rankings en vivo o información cultural.

Esta solución va más allá de la personalización tradicional gracias a su integración con inteligencia artificial generativa. La tecnología no solo automatiza la optimización de mensajes para una mayor relevancia y engagement, sino que también crea contenidos dinámicos y adaptados al micro-contexto de cada usuario, elevando la eficiencia de las campañas y reduciendo costos de producción.

Indiana Quiñones, Country Manager de EXTE en Argentina, explicó que sus soluciones «adaptan las creatividades en tiempo real e integran múltiples señales de datos —como demografía, ubicación, dispositivo, hora del día o incluso condiciones climáticas— para garantizar que cada mensaje llegue en el momento más relevante.» Esta precisión permite priorizar las audiencias con mayor probabilidad de interactuar y eliminar el desperdicio en la inversión.

Resultados Medibles y Experiencias Memorables

EXTE ya aplica esta tecnología en grandes citas deportivas a través de sus campañas ACE DCO Sports, capturando la atención de las audiencias durante partidos y competencias en tiempo real. Por su flexibilidad, la DCO es escalable a cualquier categoría, desde el retail hasta los servicios financieros.

Gracias a la DCO, estas activaciones alcanzan indicadores clave de rendimiento (KPI) superiores a los formatos estáticos, incluyendo viewability (anuncios realmente visibles), VTR (View Through Rate, reproducción completa) y CTR (Click Through Rate, tasa de clics).

«La clave hoy es estar presentes y ser relevantes en el momento exacto en que el usuario está dispuesto a interactuar,» concluyó Rossana Peragallo, Country Manager de EXTE en Chile. «Con DCO y la potencia de la IA generativa, las marcas pueden acompañar al consumidor en cada micro-momento, conectando de manera auténtica y aumentando su valor en tiempo real.»

(*) Fuentes: UIT (Brecha digital); DataReportal / Electronic Hub (Informe Global de Visión Digital); IMS Mobile en LatAm (comScore – IMS); Infobae; El Economista.