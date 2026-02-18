Éxito del Nearshoring en la región depende de modelos fiscales y regulatorios sólidos

Decisiones estratégicas: El camino hacia un Nearshoring sostenible en Centroamérica

• Expertos señalan que el Nearshoring debe integrarse como una estrategia de largo plazo para evitar sobrecostos y contingencias tributarias en las empresas.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Nearshoring se ha consolidado como una de las herramientas más potentes para la atracción de inversión extranjera en Centroamérica y América Latina. No obstante, el reciente estudio de la firma EY, titulado “Nearshoring como palanca estratégica”, advierte que el éxito de este modelo depende cada vez menos de la proximidad geográfica y más de la capacidad de los países para ofrecer estructuras fiscales, regulatorias y operativas robustas.

Brechas en fiscalidad y normativa internacional

El análisis regional realizado por EY evidencia que, a pesar de las ventajas competitivas de la región —como el talento humano y la experiencia exportadora—, aún existen brechas importantes en materia de planificación fiscal internacional. La falta de armonización normativa y la ausencia de claridad regulatoria se presentan como obstáculos determinantes para los inversionistas que buscan estabilidad.

Alejandra Arguedas, Tax Associate Partner de EY, destacó que el Nearshoring actual no es una decisión improvisada. Según la experta, las organizaciones que logran capturar valor real son aquellas que, desde la fase inicial, integran una estrategia fiscal alineada con su modelo de negocio, su cadena de suministro y los estándares regulatorios internacionales.

Riesgos de la implementación fragmentada

El estudio subraya que las compañías que ejecutan el Nearshoring de forma desarticulada enfrentan riesgos elevados de sobrecostos y contingencias tributarias. Por el contrario, aquellas empresas que conciben esta transición como una estrategia integral de largo plazo logran niveles superiores de eficiencia y competitividad.

Arguedas enfatizó que Centroamérica posee una ventana de oportunidad única; sin embargo, advirtió sobre la intensa competencia regional. En este escenario, la diferencia competitiva será marcada por la capacidad de los Estados para ofrecer certidumbre fiscal y un acompañamiento estratégico continuo al inversionista.

El valor del acompañamiento estratégico

EY resalta que un Nearshoring exitoso demanda una visión sofisticada donde el rol de los asesores estratégicos es fundamental. Estos deben acompañar a las corporaciones desde la evaluación técnica inicial hasta la implementación y posterior expansión de sus operaciones.

Finalmente, el informe señala que los inversionistas modernos valoran la estabilidad normativa y la visión de largo plazo por encima de los incentivos fiscales aislados. En entornos regulatorios complejos, garantizar el cumplimiento de los estándares globales desde el primer momento es clave para la sostenibilidad de la inversión extranjera en la región.

