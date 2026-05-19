Nestlé lidera el ranking de reputación corporativa en Centroamérica y República Dominicana

La empresa multinacional obtiene la primera posición en la segunda edición del ranking Merco Empresas Centroamérica y República Dominicana.
La reputación corporativa de Nestlé destaca por segundo año consecutivo en la región
• Con más de 88 años de trayectoria regional, la compañía consolida su liderazgo en gestión sostenible y percepción empresarial.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La reputación corporativa se ha consolidado como uno de los activos más relevantes para las empresas que buscan crecer de forma sostenible y generar un impacto positivo en las sociedades donde operan, en un entorno global marcado por desafíos económicos, sociales y ambientales.
Nestlé encabeza el listado regional
En este contexto, la segunda edición de Merco Empresas Centroamérica y República Dominicana reconoce a Nestlé como la empresa número uno con mejor reputación corporativa de la región por segundo año consecutivo. La multinacional suiza forma parte de un destacado grupo de empresas líderes, entre las que se encuentran AB-InBev y BAC, que ocupan las primeras posiciones del ranking.
Además, Nestlé alcanza un hito significativo al posicionarse por primera vez en el primer lugar en el ranking regional de las empresas más responsables ESG, lo que reafirma su compromiso con la creación de valor compartido y la construcción de un futuro más responsable para las comunidades de la región.
El CEO y presidente de Nestlé para el Caribe y Centroamérica, Pablo Wiechers, afirmó que este reconocimiento refleja la solidez de una estrategia construida con visión de largo plazo. El ejecutivo explicó que en la organización promueven el talento diverso, actúan con consistencia frente a sus valores, especialmente el respeto por las personas, las comunidades y el planeta, e impulsan un propósito compartido que conecta a sus colaboradores con la misión de la compañía. Este enfoque, según detalló, les permite fortalecer la confianza en su liderazgo, generar valor compartido y contribuir al bienestar de las personas.
Metodología de evaluación
La evaluación de la segunda edición de Merco Empresas Centroamérica y República Dominicana se basa en la metodología de Merco, un monitor de reputación que evalúa la reputación de las empresas desde el año 2000 y constituye el primer monitor auditado del mundo. Esta herramienta analiza variables como ética, talento, innovación, sostenibilidad y la relación con los grupos de interés, mediante un enfoque multistakeholder, robusto y auditado.
Al respecto, el Director de Legal, Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Asuntos Regulatorios de Nestlé para el Caribe y Centroamérica, Pedro Ospina, señaló que hacer negocios de manera responsable no es una opción, sino una condición indispensable para el éxito de largo plazo. El directivo manifestó que la sostenibilidad, la ética y el cumplimiento no son dimensiones aisladas, sino que forman parte de una estrategia integral que habilita el crecimiento, protege la reputación y crea valor compartido.
Asimismo, Ospina concluyó que la confianza se construye con consistencia, con visión de largo plazo y con un compromiso genuino con el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta.
Compromiso a largo plazo
Con más de 88 años de presencia en Centroamérica y República Dominicana, y en el año que se conmemora el 160 aniversario de Nestlé a nivel global, la compañía reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas enfocadas en nutrición, innovación, sostenibilidad y desarrollo social, contribuyendo de manera activa al bienestar de las personas y las familias, las comunidades y el planeta.
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