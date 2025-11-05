Nestlé acelera su futuro digital: Completa con éxito la migración masiva a SAP S/4HANA Cloud

El gigante de alimentos Nestlé actualiza su sistema ERP a SAP S/4HANA Cloud en 112 países

• La migración a SAP S/4HANA Cloud involucró a más de 50.000 empleados y sienta un nuevo precedente para la transformación digital dentro de la industria de bienes de consumo a nivel global.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Walldorf, EE.UU.- SAP SE (NYSE: SAP) anunció que Nestlé S.A., líder mundial en alimentos y bebidas, ha completado con éxito la primera de sus tres fases de actualización estratégica a SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Esta migración, que cubre 112 países y pronto sumará más regiones de Europa y las Américas, marca un hito en la transformación digital a nivel global.

La actualización, que involucró a más de 50.000 empleados, se completó con un tiempo de inactividad récord de menos de 20 horas. Esta fluida transición, respaldada por un entorno tecnológico altamente estandarizado, sienta un nuevo precedente para la transformación digital dentro de la industria de bienes de consumo de alta rotación.

Preparando la Empresa para el Futuro con IA

Nestlé, cliente de SAP desde el año 2000 y que migró a la nube en 2022, utiliza el software de SAP como su sistema unificado para gestionar operaciones globales. Esta actualización a SAP S/4HANA Cloud representa un salto estratégico diseñado para preparar a la empresa para el futuro, en un momento en que la tecnología y las expectativas del consumidor están redefiniendo el mercado.

“Estamos construyendo una empresa preparada para el futuro, una que trabaje de manera más inteligente y rápida”, afirmó Chris Wright, jefe de TI y CIO de Nestlé. “Contar con un sistema ERP común como columna vertebral nos proporciona una plataforma unificada y una base de datos que nos permite ejecutar de principio a fin a lo largo de la cadena de valor y tener visibilidad en toda la empresa”.

La actualización dota a Nestlé de nuevas capacidades e insights que le permitirán escalar nuevos productos más rápido a nivel global. Además, al implementar la Inteligencia Artificial (IA) y el copiloto Joule de SAP a gran escala, la empresa impulsará la eficiencia y la efectividad en toda su cadena de valor.

Ventaja Estratégica en Innovación y Eficiencia

Nestlé, con un portafolio de íconos globales como Nescafé, Kit Kat y Maggi, eligió SAP S/4HANA Cloud Private Edition para acelerar el lanzamiento de nuevos productos e innovaciones. La actualización le permite:

• Obtener conocimientos basados en datos y mejorar los procesos.

• Impulsar la eficiencia en las operaciones comerciales.

• Implementar un núcleo digital robusto y preparado para la IA y la automatización a gran escala.

Thomas Saueressig, miembro de la Junta Ejecutiva de SAP SE, destacó que el exitoso go-live de Nestlé demuestra cómo la escala puede ser una ventaja estratégica para la innovación, empoderando a las marcas globales para anticipar tendencias y optimizar operaciones. El uso de la IA permitirá a Nestlé personalizar la interacción con los consumidores y sentar las bases para una experiencia verdaderamente omnicanal.