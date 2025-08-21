Nestlé Panamá se une a la Selección Nacional como patrocinador oficial con Maggi y Quesos ¡Qué Rico!

Maggi y Quesos ¡Qué Rico! impulsan el fútbol panameño en todas sus categorías

La alianza incluye respaldo técnico a la Copa Nestlé ¡Qué Rico! y programas de formación en nutrición y deporte.

Nestlé refuerza su compromiso con el bienestar y el desarrollo deportivo en Panamá a través de sus marcas icónicas y acciones comunitarias.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Nestlé Panamá anunció oficialmente su alianza con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), consolidando su compromiso con el desarrollo deportivo del país. A través de sus marcas icónicas Maggi y Quesos Nestlé ¡Qué Rico!, la empresa se suma como patrocinador oficial de todas las categorías y modalidades de la Selección Nacional, incluyendo fútbol masculino, femenino, juvenil, futsal y playa.

Con más de 87 años de presencia en Panamá, Nestlé refuerza su estrategia de Creación de Valor Compartido (CSV), impulsando la nutrición, el bienestar y el deporte como pilares de desarrollo comunitario. El patrocinio estará vigente desde agosto de 2025 hasta el año 2028, abarcando el portafolio completo de productos Maggi y Quesos ¡Qué Rico! en sus distintas presentaciones.

“Nos llena de orgullo unirnos al equipo de todos los panameños con marcas tan queridas como Maggi y Quesos ¡Qué Rico!, presentes en la mesa y en los momentos especiales de las familias panameñas. Esta alianza con la FPF refuerza esa conexión única con nuestras marcas, que ahora también estarán presentes en uno de los momentos más grandes de unión y pasión: el fútbol”, expresó Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé Panamá.

La alianza contempla además el fortalecimiento de la Copa Nestlé ¡Qué Rico!, torneo infantil y juvenil que reúne categorías desde U6 hasta U17 en ambas ramas. La FPF brindará apoyo técnico, certificación de entrenadores con Licencia D Nacional y asesoría en buenas prácticas para el desarrollo de ligas formativas.

El acuerdo incluye un programa de colaboración bidireccional entre Nestlé y la FPF para el intercambio de conocimientos en áreas como nutrición deportiva, medicina del deporte, preparación física y gestión técnica. Estas acciones se ejecutarán mediante talleres, capacitaciones, pasantías y asesorías especializadas.

Manuel Arias, presidente de la FPF, agradeció la confianza de Nestlé: “La unión con empresas líderes como Nestlé potencia nuestra capacidad de desarrollo y nos permite seguir construyendo un proyecto sólido para el fútbol nacional. Esta alianza es una celebración para los jugadores, entrenadores y para todo Panamá”.

Por su parte, Julissa Ardinez, gerente de marketing de Quesos Nestlé ¡Qué Rico!, destacó que “el deporte y la nutrición van de la mano. Queremos continuar aportando al bienestar de los panameños a través de nuestras marcas y seguir conectando con nuestros consumidores”.

Con esta alianza, Nestlé Panamá reafirma su compromiso con el deporte nacional, llevando sus marcas no solo a las canchas, sino también al corazón de los panameños, impulsando el bienestar, la nutrición y el espíritu deportivo que une al país.