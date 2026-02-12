Maggi e Ideal evolucionan su portafolio de la mano de Nestlé para las familias panameñas

Nestlé presenta innovaciones de sus marcas Maggi e Ideal en el mercado panameño

• La compañía Nestlé adapta sus marcas icónicas Maggi e Ideal a las nuevas tendencias de consumo, priorizando el bienestar y las raíces culinarias de Panamá.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con más de ocho décadas de presencia en el territorio nacional, Nestlé reafirma su posición como aliado histórico de la gastronomía local al presentar las más recientes innovaciones de sus marcas emblemáticas Maggi e Ideal. Estas propuestas buscan responder a las tendencias actuales de consumo, manteniendo los sabores y tradiciones que caracterizan a los hogares panameños.

Evolución nutricional con Ideal

La relación de Nestlé con Panamá se remonta a 1938, año en que se produjo la primera lata de leche evaporada Ideal en Natá, provincia de Coclé. En esta nueva etapa, la marca evoluciona con el lanzamiento de Ideal +50% Proteína, una alternativa diseñada para consumidores que desean incrementar su ingesta proteica mediante opciones nutricionales completas que no sacrifiquen el sabor ni la practicidad en la cocina.

Innovación culinaria y sabores autóctonos

Por su parte, la marca Maggi expande su portafolio con la introducción de cinco nuevos sazonadores completos. Estos productos están inspirados en ingredientes profundamente arraigados en la identidad panameña: Pimienta Negra, Achiote, Culantro estilo panameño, Cúrcuma y Orégano.

Adicionalmente, se incorpora al mercado la línea de hierbas y especias Maggi de la Huerta. Según detalla la organización, esta propuesta refuerza el compromiso de ofrecer soluciones más naturales, accesibles y versátiles para la preparación diaria de alimentos, rindiendo homenaje a los aromas que definen la gastronomía nacional.

Compromiso con la identidad panameña

Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé Panamá, indicó en tercera persona que la innovación de la compañía surge de la cercanía con las personas. Para el directivo, tanto Maggi como Ideal han logrado evolucionar junto a las familias panameñas, adaptándose a sus estilos de vida y necesidades sin comprometer la calidad histórica de sus productos.

Asimismo, Sandra Jiménez, directora de negocio de culinarios para Nestlé Centroamérica, destacó que ambas marcas se mantienen relevantes en la mesa panameña al responder a las dinámicas familiares actuales. Con estos lanzamientos, la empresa apuesta por productos que combinan herencia e innovación para seguir formando parte de la vida diaria en Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: