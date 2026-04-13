Nestlé impulsa el relevo generacional con cursos virtuales para Jóvenes Caficultores

• Agricultura regenerativa y manejo nutricional del cultivo.

• Control fitosanitario, cosecha y procesos de postcosecha.

• Calidad de grano, técnicas de catación y barismo.

• Desarrollo de habilidades blandas, liderazgo y empoderamiento económico.

Kim Waigel, Director de Marketing para Nestlé Centroamérica, señaló en tercera persona que la empresa mantiene la convicción de que el futuro de esta actividad depende directamente de las nuevas generaciones. Según el directivo, fortalecer las capacidades técnicas genera oportunidades concretas para un desarrollo más resiliente e inclusivo en la región.

Historias de éxito y transformación

El programa ha permitido el surgimiento de liderazgos locales, como es el caso de Lesly Argueta, quien asumió la gestión de su finca familiar hace cinco años. Argueta destacó que, gracias a las herramientas obtenidas en Jóvenes Caficultores, logró diversificar su producción y liderar procesos de transformación técnica, superando las barreras de género y la falta de conocimiento especializado que inicialmente enfrentaba en su comunidad.

Las inscripciones para estos ciclos formativos gratuitos se mantienen abiertas de manera continua a través del canal oficial de la iniciativa en la red social Facebook. Con esta acción, Nestlé reafirma su estrategia de apoyo al relevo generacional y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

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