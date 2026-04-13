Nestlé impulsa el relevo generacional con cursos virtuales para Jóvenes Caficultores

A través del Plan Nescafé, Nestlé ofrece formación gratuita en agricultura regenerativa y gestión técnica para asegurar el futuro del sector cafetalero en la región.
Plan Nescafé fortalece la caficultura sostenible mediante la iniciativa Jóvenes Caficultores
• La iniciativa busca frenar la migración rural proporcionando herramientas de liderazgo y emprendimiento a más de 23 mil jóvenes en Centroamérica.
(13/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria de la caficultura en Centroamérica busca soluciones ante la migración y la falta de oportunidades en el entorno rural. En respuesta, Nestlé ha anunciado el inicio de una nueva etapa de su programa Jóvenes Caficultores, una iniciativa integrada en el Plan Nescafé que tiene como objetivo promover una producción más eficiente, inclusiva y regenerativa para garantizar la continuidad del sector.
Impacto regional y alcance educativo
Desde su creación en 2019, el programa ha logrado capacitar a más de 60 mil personas en 21 naciones. En la región centroamericana, el impacto se refleja en la formación de 23,300 jóvenes en Honduras, 4,300 en Nicaragua, 4,300 en Guatemala, 2,500 en El Salvador, 2,000 en Panamá y 1,200 en Costa Rica. Para este 2026, la organización ha dispuesto que los cursos virtuales estén disponibles de forma permanente durante todo el año, facilitando el acceso a la formación técnica y de gestión.
Formación técnica y agricultura regenerativa
El currículo académico del programa, que cuenta con el apoyo de aliados como Swisscontact y CoHonducafé, se centra en fortalecer las capacidades de los participantes en áreas críticas para la cadena de valor del café. Entre las temáticas principales destacan:
• Agricultura regenerativa y manejo nutricional del cultivo.
• Control fitosanitario, cosecha y procesos de postcosecha.
• Calidad de grano, técnicas de catación y barismo.
• Desarrollo de habilidades blandas, liderazgo y empoderamiento económico.
Kim Waigel, Director de Marketing para Nestlé Centroamérica, señaló en tercera persona que la empresa mantiene la convicción de que el futuro de esta actividad depende directamente de las nuevas generaciones. Según el directivo, fortalecer las capacidades técnicas genera oportunidades concretas para un desarrollo más resiliente e inclusivo en la región.
Historias de éxito y transformación
El programa ha permitido el surgimiento de liderazgos locales, como es el caso de Lesly Argueta, quien asumió la gestión de su finca familiar hace cinco años. Argueta destacó que, gracias a las herramientas obtenidas en Jóvenes Caficultores, logró diversificar su producción y liderar procesos de transformación técnica, superando las barreras de género y la falta de conocimiento especializado que inicialmente enfrentaba en su comunidad.
Las inscripciones para estos ciclos formativos gratuitos se mantienen abiertas de manera continua a través del canal oficial de la iniciativa en la red social Facebook. Con esta acción, Nestlé reafirma su estrategia de apoyo al relevo generacional y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
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