Nestlé y Global Vía Pública lideran la innovación con Campaña Programmatic OOH

Global Vía Pública introduce Programmatic OOH en Uruguay con estrategia basada en audiencia

• La colaboración entre Nestlé Uruguay y Global Vía Pública marca la primera campaña de publicidad en vía pública con compra de audiencia por Programmatic OOH en el país.

(09/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Montevideo, Uruguay.- La inversión global en Programmatic Digital Out Of Home (PDOOH) se proyecta alcanzar los 13.750 millones de dólares para el año 2034, impulsada por la búsqueda de soluciones publicitarias más precisas y medibles. En sintonía con esta tendencia internacional, Global Vía Pública anunció la llegada del Programmatic OOH a Uruguay, destacando la participación de Nestlé, a través de su café El Chaná, como cliente pionero en esta activación programática.

El Chaná, café oficial de la Selección Uruguaya, impulsó una estrategia que partió del análisis de audiencias para definir los puntos de contacto más efectivos en la vía pública, marcando un hito en el mercado local.

Una Estrategia Basada en Audiencias y Medición en Tiempo Real

Gorka Báez, LATAM Programmatic Director de Global Vía Pública, enfatizó que esta campaña representa la primera activación de vía pública con compra de audiencia por programática en Uruguay. El modelo permitió a la marca activar, optimizar y medir su pauta exterior de manera completamente automatizada. Báez señaló que Programmatic es, esencialmente, una planificación basada en datos de audiencia, lo que posiciona a Uruguay para evolucionar hacia un ecosistema publicitario más ágil y medible.

Por su parte, María Lucía Stirling, Marketing Manager F&B & CPW de Nestlé, describió la participación en este lanzamiento como una experiencia muy positiva, realizada en colaboración con su agencia de medios Hive. Según Stirling, ser parte de este momento permitió a Nestlé conectar con las audiencias de forma más dinámica y contextualizada, además de contribuir a la mejora de la infraestructura urbana.

Innovación en Refugios Inteligentes y Optimización de la Inversión

La ejecutiva de Nestlé destacó la capacidad de ejecutar la campaña vía programática en pantallas digitales de alto impacto, estratégicamente ubicadas en refugios inteligentes. Esta plataforma abrió una nueva dimensión en planificación y optimización al permitir la segmentación por ubicación, momento del día y perfil de audiencia, incrementando significativamente la eficiencia de la inversión.

Silvia Gularte, Gerente Comercial de Global Vía Pública Uruguay, precisó que este avance conecta la vía pública con el ecosistema digital, posibilitando campañas más flexibles y relevantes. El valor reside, según Gularte, en entender primero a las audiencias antes de definir los puntos de contacto, lo cual es el verdadero diferencial del Programmatic OOH.

Con la puesta en marcha de un circuito de 47 caras digitales, este caso de éxito consolida un ecosistema digital que se prevé cerrar el año con 180 caras activas, ofreciendo a los anunciantes capilaridad y precisión quirúrgica.