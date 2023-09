Newsweek destaca a Whirlpool Corporation como una de las empresas más confiables del mundo en 2023

(7/Sep//2023 – web) Ciudad de México, México.- Whirlpool Corporation anunció que fue reconocida como una de las Compañías Más Confiables del Mundo en 2023 por Newsweek. Para crear la lista, Newsweek se asoció con Statista, proveedor líder de datos de mercado y de consumo, para evaluar las prácticas comerciales de las empresas y sus relaciones con sus principales partes interesadas. La incorporación de Whirlpool Corp. a la lista destaca por el compromiso de la empresa de hacer lo mejor para sus colaboradores, consumidores, inversores y las comunidades de todo el mundo en las que la compañía opera.

«En Whirlpool Corporation, uno de nuestros valores fundamentales es la integridad, lo que significa que en las actividades que desarrollamos a nivel mundial no existe una forma correcta de hacer algo incorrecto«, afirmó Ava Harter, Chief Legal Officer for Whirlpool Corporation. «Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento. Refleja la dedicación de 61,000 colaboradores en todo el mundo que creen en nuestra visión de mejorar la vida en el hogar de nuestros consumidores. No podemos cumplir esta visión si no operamos con integridad y confianza«.

El Programa Global de Ética y Cumplimiento de Whirlpool Corp. se centra en mejorar y consolidar la cultura organizacional de ganar con integridad y en dotar a los colaboradores de herramientas y recursos para actuar con integridad en un contexto basado en el riesgo. Como parte de estos esfuerzos, Whirlpool Corp. lanzó en 2019 su Manual de Integridad, que describe los valores de la compañía y ayuda a trasladarlos a las acciones cotidianas.

Además de su programa de Ética y Cumplimiento Global, Whirlpool Corp. continúa construyendo confianza con sus consumidores mediante la fabricación de productos de alta calidad, un servicio al cliente líder en la industria y una innovación con propósito.

Las Empresas Más Confiables del Mundo 2023 fueron identificadas en una encuesta independiente a partir de una amplia muestra de más de 70,000 participantes de 21 países. Se analizaron un total de 269,000 evaluaciones. Se consideraron los tres principales pilares públicos de la confianza: Confianza de los clientes, Confianza de los inversionistas y Confianza de los empleados.

