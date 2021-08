Nissan aporta su innovación y entusiasmo a “Race to Zero”

(27/Ago/2021 – web) Yokohama, Japón.- Nissan anuncia que se ha unido a la campaña “Race to Zero” de las Naciones Unidas, acelerando los objetivos completos de electrificación y neutralidad de carbono de la compañía. Nissan es el primer fabricante japonés de vehículos en unirse a la campaña.

Nissan también ha firmado el compromiso de la campaña «Business Ambition for 1.5°C», alineándose al objetivo de mantener el aumento de la temperatura global en 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. De igual forma, se ha unido a la iniciativa Science Based Targets (SBTi), un requisito para participar en la campaña. Los objetivos de reducción de carbono muy por debajo de 2 °C han sido validados por SBTi, lo que garantiza que estén alineados con la ciencia del clima.

“Al unirnos al SBTi y participar en estas campañas, renovamos nuestra determinación de trabajar con empresas y gobiernos locales de ideas afines en todo el mundo para resolver los desafíos del cambio climático y lograr una sociedad sostenible”, dijo Makoto Uchida, CEO de Nissan.

“Para acelerar los esfuerzos globales y lograr la neutralidad de carbono, Nissan continuará abordando varios problemas de manera responsable, incluida una mayor promoción de la electrificación”.

En 2010, Nissan lanzó LEAF, el primer EV del mercado masivo del mundo y, a través de nuevos vehículos totalmente eléctricos y tecnologías electrificadas que se despliegan en todo el mundo, continúa brindando innovación y entusiasmo a la conducción y potencia con cero emisiones.

A principios de este año, Nissan se comprometió a lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones y el ciclo de vida de sus productos para 2050. La empresa busca acelerar estos esfuerzos a través de iniciativas como Nissan EV36Zero – el nuevo plan de fabricación que combina la producción de EV’s, la fabricación de baterías y la generación de energía renovable.

Alberto Carrillo Pineda, director y co-fundador de SBTi comentó: “Se necesitan acciones audaces y urgentes para limitar los peores efectos del colapso climático y desbloquear un futuro sostenible para todos nosotros. Nissan es el primer fabricante japonés de vehículos en comprometerse con la campaña Business Ambition para 1.5° C y, se une a más de 700 empresas en todo el mundo para trabajar hacia los objetivos de reducción de emisiones basados ​​en la ciencia más ambiciosos y sólidos”.

“Al alinearse con la ciencia del clima, Nissan está haciendo una declaración clara de que está lista y dispuesta a desempeñar su papel en la consecución del Acuerdo de París. Todas las demás empresas en todo el mundo deben tomar medidas inmediatas para aumentar sus ambiciones climáticas y apoyar a la economía global para reducir significativamente las emisiones y lograr el cero neto antes de 2050”.

El presidente designado de la COP26, Alok Sharma, dijo: “Es fantástico ver a Nissan unirse a Race to Zero. Son el primer fabricante japonés de vehículos en registrarse y, a través de su fabricación de baterías en el noreste de Inglaterra para EV’s, están demostrando un liderazgo real en la transición a cero neto en todo el Reino Unido. Al unirse a Race to Zero, Nissan es ahora parte de la alianza global más grande de compañías, ciudades, inversionistas, regiones y universidades comprometidas a trabajar juntos para reducir a la mitad las emisiones globales para 2030 y lograr emisiones netas cero a más tardar para 2050”.

Un elemento central de los planes de neutralidad de carbono de Nissan es el lanzamiento de tecnologías y vehículos eléctricos. Esto comenzó en 2010 y continúa hoy con la expansión de la tecnología e-POWER única de Nissan y nuevos vehículos totalmente eléctricos como el crossover Nissan Ariya. Nissan apunta a que el 100% de sus ofertas de vehículos completamente nuevos se electrifique en los mercados clave de Japón, China, Estados Unidos y Europa a principios de la década de 2030.

A principios de este año, Nissan anunció su compromiso a largo plazo con el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E hasta el final de la temporada doce (2025-2026), llevando la emoción y la diversión de los EV’s de cero emisiones a una audiencia global.

Para acelerar este viaje, Nissan presentó recientemente el Nissan EV36Zero, un modelo para el futuro de la industria automotriz. Con el fin de demostrar el enfoque de 360 ​​grados de la compañía hacia cero emisiones – un nuevo centro de EV’s de £1bn en el Reino Unido está reuniendo EV’s, energía renovable y producción de baterías, para promover el impulso hacia la neutralidad de carbono.

Además del desarrollo de nuevos vehículos y tecnologías, Nissan continuará su trabajo con socios a nivel mundial para innovar y desarrollar el ecosistema eléctrico alrededor de los EV’s, cubriendo la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía, los usos de segunda vida para las baterías de los EV’s y el desarrollo continuo del modelo de negocio ‘4R’: reutilizar, refabricar, revender, reciclar – en beneficio de las comunidades.

Vía Star5