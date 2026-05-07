Noche en el Biomuseo ofrece experiencia cultural nocturna con el respaldo de Ford

Noche en el Biomuseo ofrece experiencia cultural nocturna con el respaldo de Ford
Noche en el Biomuseo ofrece experiencia cultural nocturna con el respaldo de FordFord

Con el apoyo de Ford Centroamérica, el evento Noche en el Biomuseo transformó las instalaciones del museo en un dinámico espacio de aprendizaje nocturno, música y gastronomía para todas las edades.

Ford Centroamérica impulsa la segunda edición de Noche en el Biomuseo

• La iniciativa Noche en el Biomuseo busca acercar la ciencia y la cultura a la comunidad panameña a través de formatos no tradicionales y experiencias interactivas en un ambiente relajado.

(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ford Centroamérica acompañó la ejecución de la segunda edición del programa Noche en el Biomuseo, una iniciativa diseñada para transformar la visita convencional al recinto en una experiencia nocturna de descubrimiento y convivencia ciudadana. El evento permitió al público recorrer las salas de exhibición en un entorno participativo que integró presentaciones musicales, opciones gastronómicas y dinámicas recreativas para diversos rangos de edad.

Una nueva perspectiva del aprendizaje científico

La propuesta de Noche en el Biomuseo se consolida como una alternativa que vincula a las personas con el conocimiento científico fuera de los esquemas tradicionales. Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso especial a la exhibición de tiburones, rayas y quimeras, una muestra didáctica que resalta la diversidad de estas especies y su rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Vivian T. Dávila, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Centroamérica y el Caribe, resaltó que el apoyo a estas actividades representa una oportunidad para acompañar experiencias que facilitan nuevas formas de interacción con la cultura. Según la representante, Ford cree en el valor de los espacios que invitan a explorar y vivir el aprendizaje de una manera diferente y compartida.

Impulso al desarrollo cultural y educativo

Con su participación en esta edición de Noche en el Biomuseo, Ford Centroamérica mantiene su respaldo a plataformas que fomentan la curiosidad en la comunidad panameña. La iniciativa sigue ganando relevancia al ofrecer formatos accesibles y atractivos que promueven el interés por la ciencia y la educación ambiental.

El programa avanza como una propuesta estratégica para redescubrir los espacios museísticos desde nuevas dinámicas colectivas. Al integrar contenido educativo con entretenimiento, Noche en el Biomuseo reafirma su posición como una herramienta para el desarrollo cultural y el disfrute social en la capital.

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