Nueva norma ISO 14001:2026 posiciona la gestión ambiental como eje de la resiliencia operativa

La actualización de la normativa ambiental internacional transforma los criterios de certificación, convirtiendo el desempeño ecológico en un indicador financiero clave para las organizaciones.
Actualización de la ISO 14001:2026 redefine la competitividad y el acceso a financiamiento verde
• La ISO 14001:2026 deja de ser un requisito documental para integrarse plenamente en la gestión de riesgos empresariales y la continuidad operativa ante el cambio climático.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Organización Internacional de Normalización (ISO) confirmó la actualización de sus criterios de certificación ambiental con el lanzamiento de la ISO 14001:2026. Esta nueva versión ajusta las reglas de operación para las empresas, moviendo la gestión ambiental desde las áreas técnicas hacia el centro de la estrategia financiera y operativa de las organizaciones, impactando directamente en la continuidad de los contratos y la estabilidad económica.
Gestión de riesgos y resiliencia operativa
Según Lillian Peregrina, directora de ventas para México y LATAM en BSI, la transición iniciada en 2015 evoluciona ahora hacia un modelo centrado en la resiliencia. La ISO 14001:2026 no se limita al cumplimiento normativo, sino que funciona como una herramienta de gestión de riesgos que analiza cómo factores externos y el cambio climático afectan la operatividad. En este contexto, la trazabilidad ambiental se convierte en un filtro crítico para inversionistas y reguladores, funcionando como un indicador de la capacidad de permanencia de una empresa en las cadenas de valor.
El desempeño ambiental ha dejado de ser un asunto meramente técnico para presentarse en las juntas de consejo como un indicador de riesgo financiero. La adopción de la ISO 14001:2026 ofrece beneficios tangibles como la reducción de primas de seguros, acceso a créditos en mejores condiciones y financiamiento verde. Lillian Peregrina destaca que, bajo un enfoque de ingeniería, los ahorros en recursos como agua, energía y materias primas permiten amortizar la inversión de implementación en un periodo menor a los 18 meses.
Desafíos en la implementación y nearshoring
Para sectores estratégicos como el automotriz y el aeroespacial, esta certificación actúa como un pasaporte necesario para el nearshoring, donde la trazabilidad es un criterio de selección de proveedores. No obstante, Andrés Ibarra, BDM de Sostenibilidad en BSI México, advierte que uno de los errores comunes es aislar la gestión ambiental en un solo departamento. Para que el sistema sea efectivo, debe integrarse en los indicadores diarios de producción y evitar la dependencia de registros manuales o modelos genéricos que no reflejan la realidad de la empresa.
Futuro de la competitividad en América Latina
En mercados con alta presión regulatoria y exposición a disrupciones, como México y América Latina, integrar la gestión ambiental en las decisiones de gobierno corporativo define la diferencia entre la rentabilidad y el enfrentamiento de costos crecientes. La anticipación a los criterios obligatorios de la ISO 14001:2026 se presenta como una estrategia de competitividad y permanencia, evitando altos costos de transición y asegurando la viabilidad del negocio a largo plazo.
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