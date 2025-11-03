Ford Lanza la Nueva SUV Ford Territory en República Dominicana con Opciones EcoBoost e Híbridas

La nueva SUV Ford Territory 2026 debuta con mayor conectividad y énfasis en la seguridad

• La SUV Ford Territory 2026 maximiza la comodidad y la capacidad con un baúl amplio y asientos mejorados, mientras integra sistemas avanzados de asistencia al conductor como el Control de Centrado de Carril.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santo Domingo, República Dominicana.- Ford ha oficializado la llegada a República Dominicana de la renovada SUV Ford Territory, un vehículo que promete combinar potencia, un diseño más audaz y tecnología inteligente, dirigido a satisfacer las demandas de las familias modernas. El nuevo modelo ofrece una experiencia mejorada en términos de conectividad, conveniencia y capacidad, ideal tanto para la rutina urbana como para las escapadas de fin de semana.

Innovación en Motorización: EcoBoost e Híbrido

La nueva Territory está disponible en tres versiones: Ambiente, Trend y Titanium. El vehículo mantiene su probado motor EcoBoost® de cuatro cilindros y 1.8 litros, que es capaz de generar 187 caballos de fuerza y 236 libras por pie de torque.

La Apuesta Híbrida

Como novedad destacada, Ford introduce una versión híbrida equipada con un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, complementado por un motor eléctrico y una batería de 1.8 kWh. Esta configuración eleva la potencia máxima combinada a 180 kW. La Territory Hybrid incluye una transmisión híbrida de dos velocidades que optimiza la integración de potencia y ofrece modos de propulsión diseñados para maximizar el rendimiento de combustible, como EV Driving, Parallel Boost y Series.

Diseño Renovado y Comodidad Interior

En el apartado estético, la SUV Ford Territory destaca con un frente dinámico y completamente nuevo. El rediseño incluye un parachoques, una parrilla renovada y la integración de faros delanteros y traseros que son completamente LED. Para añadir un toque premium a la gama, se han añadido dos nuevas opciones de color: Cactus Grey y Oasis Green.

Espacio y Confort

El interior del vehículo prioriza la comodidad de los pasajeros. Los asientos ahora presentan reposacabezas más anchos, mayor acolchado y soporte mejorado. La versatilidad es clave gracias a un generoso baúl de 448 litros que se puede ampliar a 1,422 litros al abatir los asientos traseros. Adicionalmente, el espacio para los hombros de los pasajeros delanteros es líder en su clase, y los pasajeros traseros gozan de amplio espacio para las rodillas. La sensación de amplitud y libertad se refuerza con la disponibilidad de un gran techo panorámico.

Conectividad y Seguridad de Vanguardia

La Territory 2026 eleva su oferta tecnológica con un conjunto de funciones avanzadas diseñadas para mejorar la experiencia de conducción y el disfrute a bordo.

Infoentretenimiento y Audio

El sistema de infoentretenimiento ha sido renovado con una pantalla táctil dual de 12.3 pulgadas, que facilita un acceso más sencillo a la información del vehículo. Los conductores pueden alternar sin dificultad entre la proyección de pantalla completa para Apple CarPlay® o Android Auto™ y un diseño de pantalla dividida, que incluye controles de climatización accesibles en una barra inferior. La calidad de sonido ha sido optimizada con el sistema Arkamys™ 3D Audio, que promete una experiencia inmersiva al minimizar el ruido de la carretera. Para la carga de dispositivos, se han añadido puertos USB y Tipo C tanto en la parte delantera como en la trasera.

Asistencia Avanzada al Conductor (ADAS)

La seguridad es una prioridad, por lo que la SUV Ford Territory 2026 está equipada con un conjunto completo de sistemas avanzados de asistencia al conductor. Entre estas funciones se incluyen:

• Aviso de cambio de carril: Se activa a partir de los 60 km/h para alertar al conductor si se desvía involuntariamente de su carril.

• Asistente de mantenimiento de carril: Guía activamente el vehículo de vuelta a su carril cuando es necesario.

• Control de centrado de carril: Una nueva adición que trabaja para mantener el vehículo centrado en el carril, brindando mayor confianza.

• Cámara 360˚: Proporciona una visión amplia frontal, trasera y lateral del entorno.

La nueva Ford Territory 2026 ya se encuentra disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y su Red de Dealers Autorizados en la geografía nacional. Para más información, puede acceder a https://ford.do/