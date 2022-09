Old Navy celebra un año de éxitos en Panamá

(15/Sep/2022 – web) Panamá.- Old Navy a través de su franquiciada, AR Holdings S.A., cumple ya un año de su apertura en Panamá. El conglomerado de moda ha mantenido su agresivo plan de expansión en Centroamérica y Caribe que ha incluido aperturas en Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y próximamente ampliará operaciones en Ecuador.

«Tal como mencionamos a nuestra llegada, AR Holdings está enfocado en la apertura de nuevas tiendas en América Latina y el Caribe. Gap Inc, cuenta con un portafolio robusto de marcas que tienen la visión de crecer de manera constante y rentable por medio de su modelo de franquicias», comentó Antonio Burgos, Director de AR Holdings.

“Old Navy en la región ha experimentado un crecimiento sostenido y para AR Holdings es motivo de gran satisfacción el poder ser parte de las preferencias de los panameños a través de productos de excelente calidad, enmarcados en valores altamente inclusivos, que reflejan una marca divertida, única y familiar”, agregó Burgos.

En las tiendas Old Navy del país: Albrook Mall y Multiplaza Pacific, la marca estará celebrando del 14 al 18 de septiembre con un 30% off en toda la tienda + 10% off extra al pagar con tarjetas de St Georges Bank, donde los clientes podrán comprar los productos Old Navy por los que la marca es conocida y amada, como prendas con el logo, ropa deportiva, conjuntos combinados para toda la familia.

La llegada de Old Navy a Panamá también ha traído consigo el programa de lealtad gratuito Line Up Rewards con el que se acumula cashback en todas las compras realizadas en las marcas Old Navy, GAP, Banana Republic y Forever 21 del país. Esto puede canjearse en todas las tiendas de las marcas antes mencionadas, además de muchos otros beneficios como descuentos especiales exclusivos. Para obtener más información, visite los perfiles de Line Up Rewards en Instagram y Facebook @lineuprewardspa o ingrese a: www.lineuprewards.com

