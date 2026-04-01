Opella nombra a Gonzalo Balcazar como nuevo presidente para Europa y América Latina

Con más de 25 años de experiencia en consumo masivo, Gonzalo Balcazar liderará la estrategia de Opella para fortalecer soluciones de salud en dos continentes.
Gonzalo Balcazar asume la presidencia de Opella en las regiones de Europa y América Latina
• La designación de Gonzalo Balcazar busca potenciar la excelencia comercial y la innovación en salud dentro del Comité Ejecutivo de Opella.
(01/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía Opella ha anunciado el inicio de una nueva etapa operativa en sus regiones de Europa y América Latina (EULA) con el nombramiento de Gonzalo Balcazar como presidente para dicha zona. Esta designación tiene como objetivo principal impulsar la excelencia en la ejecución comercial y ampliar el alcance de las soluciones de salud de la empresa. Además de su rol regional, Balcazar se integra como miembro del Comité Ejecutivo de Opella a nivel global.
El nuevo directivo cuenta con una trayectoria superior a los 25 años en el sector de consumo masivo. Antes de su llegada a Opella, se desempeñó en Reckitt como vicepresidente senior de la categoría de Household Care, donde gestionó un negocio valorado en 2.5 mil millones de euros. Asimismo, desarrolló gran parte de su carrera profesional en Procter & Gamble, especializándose en áreas de ventas, trade marketing y procesos de transformación de negocio en tres continentes distintos.
Visión estratégica y liderazgo regional
Julie Van Ongevalle, presidenta y CEO de Opella, destacó que bajo el liderazgo de Gonzalo Balcazar la organización refuerza su compromiso con la innovación en salud. Según la ejecutiva, la incorporación busca desafiar el estatus quo y establecer nuevos estándares de impacto y progreso en las comunidades donde operan, aprovechando la visión global y el historial de crecimiento sostenible del nuevo presidente.
Por su parte, Balcazar expresó su entusiasmo por colaborar con los equipos de Europa y América Latina. El directivo señaló que su gestión se centrará en entender las prioridades de los consumidores y aliados comerciales mediante el aprendizaje y el intercambio de experiencias, con el fin de desarrollar soluciones que mejoren el bienestar de las comunidades.
Objetivos de expansión y mercado
La experiencia internacional de Balcazar aporta a Opella un conocimiento profundo de los mercados globales, cualidad que la empresa considera clave para liderar su actual fase de expansión. Su estilo de liderazgo, orientado a la obtención de resultados tangibles, será el motor para identificar oportunidades que permitan acelerar el crecimiento corporativo.
Gonzalo Balcazar iniciará de inmediato un proceso de vinculación cercana con consumidores, profesionales de la salud y socios estratégicos. Esta labor de campo estará orientada a detectar áreas de mejora y proponer acciones audaces que transformen la presencia de la marca en los mercados de Europa y América Latina.
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