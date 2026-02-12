Melanie Cooper asume el liderazgo de Opella en Centroamérica, el Caribe y Suramérica

Opella nombra a Melanie Cooper como nueva General Manager para la región SOCOPAC

• Con una trayectoria de más de veinte años en el sector salud, Melanie Cooper se integra a Opella para armonizar las prioridades estratégicas y potenciar soluciones de salud accesibles en la región.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía Opella, referente global en el sector de la salud, anunció el nombramiento de Melanie Cooper como su nueva General Manager para la región SOCOPAC, que abarca el Cono Sur, Centroamérica, el Caribe y la región Andina. Esta designación se enmarca en el compromiso de la organización por acelerar un crecimiento sostenible y consolidar su estructura como entidad independiente, situando al autocuidado como pilar fundamental de su estrategia de mercado.

Trayectoria y experiencia en el sector salud

Melanie Cooper cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional en las industrias de consumo y salud. Ha desempeñado cargos directivos en empresas globales como L’Oréal, Teva Pharmaceuticals y GSK. Durante su carrera, ha liderado transformaciones organizacionales y comerciales en mercados complejos, gestionando portafolios de marcas icónicas mediante estrategias centradas en las necesidades del consumidor.

La nueva directiva es reconocida por su capacidad para movilizar equipos de alto desempeño en entornos competitivos, combinando una visión técnica con un enfoque humano. Su gestión se ha caracterizado por el desarrollo de capacidades internas que permiten alcanzar objetivos corporativos ambiciosos y crecimientos sostenidos a largo plazo.

Compromiso con la región SOCOPAC

Tras su nombramiento, Melanie Cooper expresó su entusiasmo por integrarse a la organización en una etapa de transformación para la región. La General Manager destacó su compromiso de fortalecer la presencia de la marca en los mercados que integran SOCOPAC, impulsando la excelencia comercial y garantizando que las soluciones de autocuidado sean cada vez más accesibles para la población.

Bajo su liderazgo, la compañía busca armonizar las prioridades regionales, simplificar procesos operativos y robustecer las alianzas estratégicas. El objetivo principal es maximizar las oportunidades de crecimiento en un entorno donde la demanda por propuestas de salud humanas y sustentadas en evidencia científica evoluciona constantemente.

Un modelo operativo ágil y científico

La incorporación de Cooper representa un avance en el modelo operativo que la empresa impulsa en Latinoamérica. La meta es estructurar una organización más ágil y cercana, capaz de responder con prontitud a los requerimientos de los consumidores mediante un portafolio de productos que combine simplicidad y relevancia local.

El liderazgo de la nueva General Manager acompañará a los equipos de trabajo en la consolidación de la presencia de la marca en mercados estratégicos, expandiendo el impacto positivo de sus soluciones de autocuidado en toda la región.

