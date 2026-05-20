Panamá impulsa la estrategia de encadenamiento productivo para optimizar sus tratados de libre comercio

El Ministerio de Comercio e Industrias fomenta la integración de empresas, materias primas y logística en cadenas de valor para dinamizar las exportaciones de la nación canalera.
MICI destaca la estrategia de encadenamiento productivo como el nuevo modelo comercial de Panamá
• Durante un encuentro de ADEDAPP se analizó la inclusión de zonas especiales en los acuerdos comerciales y el impacto del Proyecto de Ley 641 sobre sustancia económica.
(19/Mav/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La República de Panamá está implementando una estrategia orientada hacia el encadenamiento productivo con el propósito de optimizar el aprovechamiento de sus tratados de libre comercio, en medio de un escenario global caracterizado por la fragmentación del multilateralismo, la liberación comercial y la globalización. Esta política comercial fue expuesta durante el Desayuno Empresarial correspondiente al mes de mayo de la Asociación de Empresas del Área Económica Especial Panamá Pacífico (ADEDAPP), el cual contó con la participación de Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), como expositora invitada.
Hoja de ruta comercial e integración regional
Castillo detalló que los acuerdos de intercambio comercial se fundamentan en tres componentes esenciales: la exportación, la importación y el encadenamiento productivo, definiendo a este último como la integración coordinada de diversas empresas, sectores y fases de producción dentro de una economía para la generación de bienes o servicios con un mayor valor agregado. La funcionaria explicó que, bajo este modelo, se conectan de manera conjunta proveedores, fabricantes, distribuidores, estructuras logísticas, recursos tecnológicos y exportadores. Asimismo, destacó que el contenido de valor regional, entendido como la materia prima no originaria, es un factor clave en la continuidad del proceso iniciado con el MERCOSUR, permitiendo a las empresas emplear insumos de socios comerciales y, tras incorporarles valor dentro del territorio nacional, exportarlos desde Panamá con certificación de origen.
En este marco, las autoridades comerciales del MICI avanzan en la gestión de su agenda internacional con diferentes mercados:
• Con Brasil y Argentina se definen los términos de referencia para establecer los alcances específicos mediante un listado de productos y servicios de interés común.
• Con Chile se ejecutan las labores de seguimiento técnico para la actualización de la cláusula de tránsito y trasbordo de mercancías.
• Con Perú se tramita la ampliación de los alcances del acuerdo vigente para incorporar de manera formal a las zonas económicas especiales, como el caso de Panamá Pacífico.
• Con la Unión Europea se afinan los mecanismos de certificación de origen aplicados a las cargas que pasan por procesos de desconsolidación hacia su destino final.
De acuerdo con las estadísticas institucionales presentadas en el evento, Panamá ha suscrito un total de 23 acuerdos comerciales, mientras que las exportaciones nacionales alcanzaron una cifra superior a los 1,000 millones de dólares durante el año 2025. Adicionalmente, en el transcurso del primer cuatrimestre de 2026, el Gobierno aprobó el establecimiento de 24 multinacionales adicionales dentro del país. En el encuentro se subrayó el liderazgo del país en el reconocimiento de las zonas francas y áreas económicas especiales dentro de las negociaciones internacionales, orientadas a la atracción de inversiones, innovación y generación de industrias bajo este entorno geopolítico.
Respuestas del sector privado y regulaciones fiscales
Por su parte, Marisín Correa, presidenta de ADEDAPP, reconoció las gestiones de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI para incluir cláusulas específicas y ampliar la cobertura de los tratados vigentes. El objetivo de estas acciones es asegurar que complejos económicos como Panamá Pacífico sean contemplados en los beneficios de los convenios internacionales bajo el enfoque del encadenamiento productivo, potenciando su aporte al dinamismo económico local y regional.
La sesión empresarial finalizó con la intervención de Carlos Sucre Levy, socio administrador de la firma legal Sucre, Arias & Reyes, quien dictó una ponencia sobre el Proyecto de Ley 641: Sustancia Económica y su impacto en zonas económicas especiales, iniciativa promovida por el órgano Ejecutivo que se encuentra en fase de debate en la Asamblea Nacional. El proyecto busca fijar requisitos de sustancia económica para corporaciones multinacionales establecidas en Panamá que perciban rentas pasivas de fuente extranjera, alineando la normativa con los estándares de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para favorecer la salida del país de listas discriminatorias.
Sucre Levy señaló en tercera persona que la propuesta legislativa generará dos efectos directos para las multinacionales en zonas especiales. El primero consiste en la obligación de suministrar un nuevo reporte y evidencias de sustancia ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual introduce requisitos de cumplimiento complementarios; ante esto, el especialista recomendó evaluar la exclusión de este trámite para dichas áreas delimitadas. El segundo efecto radica en que, si las firmas poseen una sociedad secundaria en Panamá que perciba rentas pasivas del exterior, dicha entidad deberá demostrar que posee personal, instalaciones y capacidad de toma de decisiones en el país, enfrentando en caso de incumplimiento sanciones o un impuesto adicional del 15% sobre su renta bruta extranjera.
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