Inversión y conectividad impulsan el crecimiento de la industria logística panameña

Panamá se consolida como centro estratégico para la industria logística en 2026

• La empresa Interborders reafirma a Panamá como su núcleo operativo para 2026, tras una fase de inversión en infraestructura y consolidación de mercados internacionales.

(07/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante el año 2026, Panamá mantendrá su posición como hub estratégico para la industria logística, apalancado por su ubicación geográfica y una infraestructura que facilita el tránsito global de mercancías. La flexibilidad del entorno local permite una respuesta ágil ante las dinámicas del comercio exterior, consolidando al país como una referencia fundamental en América Latina para la conectividad entre América del Norte, Central, del Sur y el mercado asiático.

Consolidación estratégica de Interborders en la región

La compañía Interborders, especializada en soluciones logísticas, confirmó que continuará operando su plataforma regional desde Panamá durante 2026. Esta decisión se fundamenta en los resultados obtenidos en 2025, periodo en el que la empresa reforzó su infraestructura y capacidad operativa. Según Miguel Vallejos, Branch Manager de Interborders, la operación local se ha transformado en un punto de apoyo esencial para adaptarse a las nuevas demandas del mercado y ofrecer soluciones que trascienden el transporte puntual.

La estrategia para el presente año se enfoca en la eficiencia y la rentabilidad, utilizando decisiones basadas en datos y el aprendizaje del ciclo operativo anterior. La empresa busca robustecer su funcionalidad comercial de manera organizada y sostenible, respondiendo al incremento en la demanda de servicios logísticos integrales.

El rol de Panamá en la industria logística se ve potenciado por activos críticos como el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón (ZOLICOL). La ruta interoceánica vincula los principales enlaces comerciales del mundo, mientras que la zona franca sirve como base de redistribución con un movimiento comercial anual que supera los 21 mil millones de dólares. Cifras de ZOLICOL indican que estas exportaciones hacia mercados cercanos son un indicador clave del peso del país en los sistemas globales de suministros.

Inversión y conexiones internacionales

Durante 2025, Interborders ejecutó una inversión de 200 mil dólares destinada a la apertura de oficinas corporativas y la generación de nuevas vacantes para talento local. Este movimiento fortaleció su estructura como agente de carga, permitiendo optimizar rutas comerciales de alta relevancia como la conexión Panamá-Chile.

Bajo el marco del Tratado de Libre Comercio vigente desde 2008, Panamá actúa como puente para productos chilenos como vinos y materias primas hacia el Caribe y Asia. Vallejos destacó que el apoyo operativo, que incluye almacenes en la Zona Libre de Colón, facilita a las pequeñas y medianas empresas el acceso a gestión aduanera y optimización de costos. Para el cierre de 2026, la organización proyecta una expansión agresiva basada en la mejora continua de procesos y la proximidad con los mercados de interés.

