Panamá, primer país del mundo en utilizar el sistema de cirugía asistida por Robot Hugo™ en procedimientos colorrectales

(7/Dic/2021 – web) Panamá.- Medtronic plc (NYSE: MDT), líder mundial en tecnología médica, anunció hoy que se realizaron los primeros procedimientos colorrectales con el sistema de cirugía robótica (RAS) Hugo™ en el Hospital Pacífica Salud de la Ciudad de Panamá, Panamá. Los casos colorrectales incluyeron una colectomía izquierda y cecectomía, así como una colecistectomía bajo la indicación de cirugía general, realizada la semana pasada por los doctores: Dr. Homero Rodríguez y Dr. Moises Cukier.

“Poder utilizar el sistema Hugo™ RAS en cirugía general me brinda una nueva opción de tratamiento mínimamente invasivo para mis pacientes, incluidos aquellos que requieren una cirugía de hernia, extirpación de la vesícula biliar o resección colorrectal”, dijo el Dr. Rodríguez.

En América Latina muchos pacientes carecen de acceso a opciones de tratamiento mínimamente invasivas. Como referencia, de todas las cirugías realizadas en la región en la actualidad1:

• ~ 70-75% son procedimientos abiertos

• ~ 25% son procedimientos de cirugía mínimamente invasiva (MIS)

• Menos del 1% se realizan con la ayuda de un robot

La cirugía asistida por robot ofrece el beneficio de la cirugía mínimamente invasiva, que incluye menos complicaciones, estadías hospitalarias más breves y retorno más rápido a las actividades normales2–4, †; sin embargo, la adopción se ha visto sofocada por los costos históricos y las barreras de utilización. Medtronic diseñó el sistema Hugo™ RAS para cambiar eso, de modo que más pacientes tengan acceso a los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva.

“Como cirujanos, estamos en una búsqueda constante para aprovechar las tecnologías más innovadoras disponibles para nuestros pacientes, como Hugo™. Estoy seguro de que los sistemas de cirugía asistida por robot seguirán creciendo como un aliado clave del cirujano en el quirófano”, dijo el Dr. Cukier.

Pacífica Salud hizo historia a principios de este año cuando se convirtió en uno de los primeros hospitales del mundo en utilizar el sistema Hugo™ RAS y el primero en el mundo en utilizarlo en un procedimiento ginecológico.

“En Pacífica Salud, estamos orgullosos de seguir estando a la vanguardia del desarrollo de esta nueva era de la tecnología médica”, dijo el Sr. Rafael Cohen, director ejecutivo de Pacífica Salud. «Eso es posible gracias a Hugo, nuestra asociación con Medtronic y nuestro talentoso equipo en Pacífica Salud».

“Medtronic Panamá se enorgullece de ser un actor clave en el desarrollo de la cirugía robótica en todo el mundo”, dijo Ana Claudia Álvarez, líder de país de Medtronic en Panamá. “Somos conscientes del papel crucial que desempeñamos para América Latina en el proceso de adopción de tecnología médica, y estamos agradecidos de contar con socios de atención médica sólidos, como Pacífica Salud, que comparten nuestra visión audaz para el futuro y nuestro firme compromiso con los pacientes. «

Una plataforma modular de varios cuadrantes diseñada para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos, el sistema Hugo RAS combina instrumentos de muñeca, visualización en 3D y una opción de captura de video quirúrgico basada en la nube en Touch Surgery™ Enterprise con equipos de soporte dedicados que se especializan en la optimización de programas de robótica, servicio y formación.

El sistema Hugo RAS está disponible comercialmente en determinadas geografías. Los requisitos reglamentarios de cada país y región determinarán la aprobación, autorización o disponibilidad en el mercado. En la UE, el sistema Hugo RAS tiene la marca CE. En los EE. UU., El sistema Hugo RAS es un dispositivo de investigación que no está a la venta. Touch Surgery Enterprise no está destinado a dirigir la cirugía ni a ayudar en el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o afección.

Para obtener más información, visite www.medtronic.com/hugo.

Cualquier declaración a futuro está sujeta a riesgos e incertidumbres como los descritos en los informes periódicos de Medtronic archivados en la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados.

Vía MCComunicaciones

