Danna protagoniza la nueva colección de San Valentín de la marca Pandora

Pandora lanza campaña de San Valentín con símbolos de amor y personalización

• Junto a la embajadora Danna, Pandora introduce diseños que celebran el amor auténtico mediante las líneas Moments, Timeless y diamantes de laboratorio.

(08/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La marca Pandora ha iniciado las celebraciones de la temporada de San Valentín con el lanzamiento de una campaña global que rinde tributo al amor en todas sus manifestaciones. Bajo la narrativa de Unlock Love, la firma busca capturar gestos significativos y momentos memorables a través de una propuesta que invita a los usuarios a expresar sus emociones y vínculos personales mediante el estilo individual y sin fórmulas preestablecidas.

Colaboración con Danna y conceptos creativos

En esta edición, la marca presenta su colección acompañada por la artista Danna, quien recientemente fue nombrada embajadora de la firma en México. La campaña se centra en la idea de que cada individuo posee su propia esencia para conectar con los demás. Los directores creativos de la marca, Francesco Terzo y Filippo Ficarelli, han señalado que esta serie de piezas busca recordar que cada persona tiene un camino y un amor propio, celebrando la autenticidad como el puente principal hacia la conexión con otros.

Simbolismo en el diseño y artesanía

El núcleo de la colección de San Valentín se compone de nuevos diseños que integran llaves y candados dentro de las líneas Pandora Moments y Pandora Timeless. Estos elementos simbolizan la apertura de nuevas posibilidades y corazones. Las piezas están fabricadas en una variedad de metales, colores y estilos que reflejan el detalle artesanal característico de la casa joyera.

Asimismo, los motivos románticos en forma de corazón mantienen un papel protagónico. La oferta incluye desde collares con piedras de diversos cortes hasta elementos de la nueva línea Pandora Minis. Un componente fundamental de esta propuesta es la personalización, permitiendo el grabado de palabras, dibujos o fotografías en las joyas para convertirlas en recuerdos únicos.

Innovación y materiales de lujo

La propuesta para esta temporada también incluye una expansión en la categoría de diamantes creados en laboratorio mediante la colección Pandora Era. Esta línea se complementa con accesorios fabricados en oro macizo de 14k, diseñados para ofrecer un estilo elevado que sea funcional para el uso diario. Según la información proporcionada por la empresa, la colección completa ya se encuentra disponible tanto en sus plataformas digitales como en los puntos de venta físicos a nivel internacional.

