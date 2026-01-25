Pandora lanza campaña global de mini charms junto al grupo musical KATSEYE

La marca Pandora redefine la personalización con su nueva colección de Mini Charms

• A través de la campaña “Pandora Minis styled by KATSEYE”, la firma de joyería presenta piezas versátiles diseñadas para integrarse en brazaletes, collares y aretes.

(25/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Pandora presenta oficialmente “Pandora Minis styled by KATSEYE”, una innovadora campaña global que celebra la evolución de sus icónicos charms hacia un formato pequeño con grandes significados. Esta colección ha sido diseñada para ofrecer una personalización ligera y versátil, permitiendo a los usuarios combinar las piezas en brazaletes, collares y aretes tipo argolla, adaptándose a un estilo expresivo y cotidiano.

Colaboración con KATSEYE y simbolismo

La campaña está protagonizada por KATSEYE, el grupo femenino global formado bajo el sistema K-pop por HYBE y Geffen Records. Las seis integrantes del grupo —provenientes de Estados Unidos, India, Suiza, Corea del Sur y Filipinas— aportan su energía y creatividad para dar vida a seis nuevos charms. Entre los símbolos destacados se encuentran un globo terráqueo y una nota musical, elementos seleccionados para reflejar tanto la identidad individual de las artistas como su narrativa grupal.

Francesco Terzo y A. Filippo Ficarelli, Directores Creativos Senior de Pandora, explicaron que cada pieza está terminada a mano meticulosamente para captar la luz de forma cautivadora. Las integrantes de KATSEYE señalaron que estos símbolos personales permiten que los fans conecten con sus propias historias, convirtiendo la joyería en una extensión de su narrativa personal.

Materiales y disponibilidad para San Valentín

Las piezas de esta colección están elaboradas en plata esterlina 925 y cuentan con chapado en oro de 14k, manteniendo el compromiso de la marca con la calidad y el detalle. Las imágenes de la campaña se exhibirán en las tiendas de todo el mundo, vinculando estos nuevos lanzamientos con la oferta especial para San Valentín 2026. Los nuevos Mini Charms ya se encuentran disponibles tanto en establecimientos físicos como en la plataforma en línea de Pandora, invitando a los consumidores a explorar infinitas posibilidades de personalización.

