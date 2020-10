Per Pedersen deja Grey para lanzar & The Network, una nueva red global de agencias independientes

(19/Oct/2020 – web) Panamá.- Cuando Per Pedersen, uno de los creativos más reconocidos y premiados del mundo, dejó a Grey como presidente creativo global, no fue para otro puesto. En cambio, se independizó y ahora está lanzando una red global de agencias con un giro importante. Esta red es propiedad de un colectivo exclusivo de agencias independientes.

“Es hora de repensar lo que significa ser una red”, explica Per Pedersen y continúa, “He reunido al mejor equipo creativo global a las mejores personas que he conocido y con las que he trabajado durante años. Todos son inconformistas, extraordinarios, detrás de algunas de las agencias más interesantes de nuestra industria”.

La nueva red está compuesta por talentos creativos cuidadosamente seleccionados más allá de la publicidad. Las disciplinas que se ofrecen incluyen entretenimiento, música, experiencias, productos digitales e innovaciones tecnológicas.

“Ofrecemos a los clientes acceso directo a una nueva generación de agencias y talentos creativos que se adaptan a los nuevos desafíos que enfrentan los especialistas en marketing y los CMO, sin todas las capas y complejidades”, dice Per Pedersen.

& The Network abre sus puertas ambiciosamente con 16 agencias fundadoras que cubren más de 20 mercados.

En nuestra región también estarán presentes con la agencia Panameña LIBRE, fundada por Marcelo Bibiloni, Stephanie Vander Werf, Telly Ríos y Fabián Bonelli.

También incluye a Herezie con sede en París, SMALL y The Sway Effect en Nueva York, Fundadores con oficinas en Miami, Ciudad de México, Buenos Aires y Kingston Jamaica, Amsterdam Berlín en Ámsterdam y Berlín, Rehab y Free Turn ambos en Londres, Worth Su tiempo en Copenhague, White Rabbit en Budapest, Ostrich Co en Toronto, Mr + Positive en Tokio y Seúl. Además de algunas tiendas creativas de reciente creación, como Marvin en Los Ángeles, _2045 en Barcelona, Shelly Beach Motorcycle Club en Sydney y Farm en Estocolmo y Helsinki. En total, más de 400 creativos y 35 nacionalidades.

& The Network es pionera en un modelo de negocio alternativo basado en la colaboración y el reparto de beneficios. “No somos propiedad del dinero, sino de las agencias. Esto significa que las agencias siguen siendo verdaderamente independientes y enfocadas creativamente”, dice Per Pedersen y señala que este enfoque permite que la nueva red elimine la mayoría de los rasgos tradicionales de las agencias típicas de Madison Avenue. “No tenemos oficinas centrales elegantes, ni ejecutivos con sueldos enormes. Ni una horda de financieros persiguiéndonos. En cambio, todos estamos obsesionados con las grandes ideas».

Con esta regla, el modelo de negocio de & The Network ya está ganando terreno entre los clientes globales. “Incluso antes de que abriéramos el negocio, el interés de los clientes ha sido abrumador”, dice Per Pedersen. “Reflejamos las necesidades de los clientes enfocados en el futuro rompiendo las reglas de la vieja red”, concluye Pedersen.: «El futuro pertenece a los que rompen las reglas».

Vía MOKA let’s talk