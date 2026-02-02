Desafíos y resiliencia: El perfil del consumidor latinoamericano ante la incertidumbre

Ipsos analiza las tendencias del consumidor latinoamericano para el cierre de 2026

• Un nuevo informe de Ipsos revela cómo la presión económica, la polarización y la salud mental están reconfigurando las expectativas en América Latina.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La realidad del consumidor latinoamericano en 2026 se encuentra definida por una compleja intersección de factores económicos, sociales y emocionales. En un entorno caracterizado por la volatilidad y el cambio constante, comprender las motivaciones de compra requiere un análisis profundo que trascienda las métricas tradicionales. Ipsos, referente global en investigación de mercado, ha presentado un estudio detallado que identifica diez pilares fundamentales para anticipar las decisiones y expectativas de las personas en la región durante el presente ciclo.

Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina, destaca que estos hallazgos ofrecen a las empresas un marco de lectura esencial. Según el directivo, el objetivo es permitir que las marcas desarrollen propuestas que no solo sean comerciales, sino también empáticas y consistentes frente al contexto social y cultural que atraviesa la población.

Tensiones económicas y desigualdades persistentes

La economía se mantiene como la principal preocupación para el consumidor latinoamericano. Las cifras de Ipsos indican que un 43% de la población regional enfrenta dificultades para cubrir sus gastos básicos al final del mes. Ante un poder adquisitivo que no ha recuperado sus niveles previos a la pandemia, el ahorro se ha vuelto una prioridad para el 90% de los encuestados. En este escenario, se espera que las marcas actúen como aliadas estratégicas del presupuesto familiar.

A esto se suma la percepción de desigualdad. América Latina sigue siendo vista como la región más dispar del mundo, con un 75% de los ciudadanos señalando que las brechas de ingresos perjudican el tejido social. Esto ha impulsado que el propósito social de las empresas sea un factor decisivo, con un 80% de las personas convencidas de que es posible combinar la rentabilidad con el apoyo a causas justas.

Inseguridad, desconfianza y el refugio en el hogar

El informe advierte que el aumento en la percepción de violencia está modificando los hábitos cotidianos. El hogar se ha consolidado como un refugio ante un entorno exterior percibido como peligroso, lo que ha acelerado de forma definitiva el uso de servicios de delivery y comercio electrónico. Esta tendencia se ve alimentada por una profunda desconfianza en las instituciones; seis de cada diez latinoamericanos consideran que el sistema social está fracturado y desconfían de la justicia y la policía.

Como respuesta a esta crisis institucional, el 64% de los compradores prefiere vincularse con marcas que reflejen sus valores personales, priorizando la transparencia y la coherencia por encima de otros atributos.

Bienestar, tecnología y el factor ambiental

La rapidez del avance tecnológico ha generado un sentimiento de saturación en la región. Ante el agotamiento digital, la nostalgia ha surgido como un vehículo de conexión emocional para las marcas. Paralelamente, la salud mental se ha posicionado como la mayor preocupación sanitaria. Con una población que envejece rápidamente, nueve de cada diez consumidores admiten que deben redoblar esfuerzos en su cuidado físico y emocional.

Respecto a la crisis climática, existe un consenso del 80% sobre el riesgo de un desastre ambiental inminente. No obstante, el consumidor siente que ya ha alcanzado su límite de acción individual y exige que sean las empresas quienes faciliten soluciones sostenibles, accesibles y claras.

