Piñero reduce su huella de carbono en FITUR 2026 y obtiene premio al stand sostenible

Estrategia de sostenibilidad de Piñero logra reducción del 29,6% en su huella de carbono

La compañía Piñero fue galardonada por sus prácticas de economía circular y gestión ambiental tras medir y certificar el impacto de su stand en tiempo real.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- La compañía Piñero ha completado con éxito la medición de la huella de carbono vinculada a su participación en la feria internacional FITUR 2026. Esta acción se ejecutó bajo la estrategia «Sostenibilidad 360º», logrando registrar una emisión total de 19,74 t CO₂e, lo que representa una disminución del 29,6% en comparación con las proyecciones iniciales. Este hito confirma la efectividad de las políticas de reducción de impacto ambiental implementadas por la organización.

Tecnología y transparencia en la medición

La medición se realizó mediante una plataforma tecnológica desarrollada por Trueworld, la cual utiliza más de 20 indicadores para certificar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la construcción del stand. Durante el evento, un contador digital permitió visualizar en tiempo real el impacto derivado de materiales, consumos energéticos y traslados del personal. Tras consolidar estos datos, Piñero procederá a compensar la huella de carbono generada mediante la adquisición de créditos destinados a la restauración de ecosistemas en España, asegurando la recuperación de la biodiversidad y la salud del suelo con criterios de proximidad.

Reconocimiento al Stand Sostenible

El compromiso de la compañía fue distinguido por FITUR con el premio al stand sostenible, galardón que evalúa criterios económicos, sociales y ambientales. La distinción fue recibida por Encarna Piñero, Global CEO de la compañía, y Teresa Arizti, directora de Marketing Services & Strategic Partnerships. El jurado resaltó el uso de la economía circular, priorizando el alquiler de estructuras, la reutilización de mobiliario y el uso de materiales de kilómetro cero (Km0), además de la digitalización de contenidos para eliminar elementos de un solo uso.

Plan integral de Sostenibilidad 360

La participación de Piñero integró de forma transversal cinco ámbitos clave: acción social con criterios de inclusión, catering responsable con proveedores locales, movilidad sostenible mediante vehículos ECO, construcción certificada y la gestión de la huella de carbono. Estas acciones alinean la estrategia corporativa con los estándares de la iniciativa SBTi de las Naciones Unidas, transformando la presencia de la marca en la feria en un modelo de impacto positivo y responsabilidad empresarial.

