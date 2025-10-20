Planta consolida su impacto social y ambiental al superar su puntaje como Empresa B

Agencia Planta se recertifica como Empresa B y eleva su calificación de impacto

• El proceso de recertificación como Empresa B permitió a Planta documentar y mejorar sus políticas internas de sustentabilidad técnica y perspectiva de género, pasando de 85.8 a 102.6 en su puntuación.

(19/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm – EE.UU.- La agencia creativa Planta, nacida con el objetivo de construir marcas y consumidores más conscientes, ha consolidado su impacto social y ambiental al obtener su recertificación como Empresa B, superando significativamente su calificación anterior. Este hito reafirma el compromiso legal, institucional y operativo de la agencia de triple impacto, con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos.

En la nueva evaluación, Planta elevó su puntuación en más de 15 puntos respecto a la medición previa, lo que demuestra que la generación de impacto positivo se ha transformado en una práctica sistemática, medible y escalable dentro de la organización.

Validación del Modelo de Triple Impacto

GiGi Gutiérrez, Fundadora y CEO de Planta, destacó que la recertificación no es solo un sello, sino la validación del modelo de negocio elegido desde el inicio. «Planta nació con el objetivo de transformar la industria publicitaria desde adentro. Creamos campañas, productos, mentorías y herramientas tecnológicas con una lógica clara: reducir el impacto ambiental, amplificar la conciencia y pasar a la acción», señaló Gutiérrez.

La agencia, que cuenta con equipos distribuidos entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, implementa un modelo operativo basado en nómadas digitales, perspectiva de género y sustentabilidad técnica. Esta estructura le permite trabajar de manera diversa con clientes en distintos continentes, operando a través de oficinas virtuales.

Proceso de Mejora Continua y Sustentabilidad

Camila Corado, Supervisora de Sustentabilidad de Planta, explicó que el proceso de recertificación fue clave para documentar y optimizar las políticas que ya se aplicaban internamente. Esto incluye desde los mecanismos de comunicación interna y externa hasta la selección de proveedores con rigurosos criterios de diversidad, inclusión y ambiente.

«Estos esfuerzos nos permitieron aumentar nuestra calificación de 85.8 a 102.6, profundizando en nuestro proceso de mejora continua. Este ciclo de certificación reafirma nuestro objetivo de seguir construyendo una economía regenerativa», comentó Corado.

La Comunidad B Corp como Red de Colaboración

La agencia Planta se suma a la comunidad B Corp global que agrupa a más de 10.000 empresas, las cuales entienden que el éxito empresarial va más allá de la rentabilidad, priorizando el cuidado de las personas y el entorno.

Ser Empresa B se entiende como una herramienta de gestión y un espacio de aprendizaje y colaboración para profesionalizar el impacto. Planta continuará trabajando bajo su mantra: construir un consumo más consciente, un brief a la vez, y ser una inspiración para la industria mediante la coherencia y la acción.