Pomelo recauda US$ 55 millones en ronda Serie C para modernizar pagos en Latinoamérica

La fintech Pomelo acelera su expansión regional tras asegurar nueva inversión de capital

• La nueva inyección de capital permitirá a Pomelo desarrollar tarjetas nativas en stablecoins y soluciones de gestión de contracargos potenciadas por inteligencia artificial .

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Pomelo, la compañía de infraestructura de pagos, anunció hoy el cierre de una exitosa ronda de inversión Serie C por un monto de US$ 55 millones. La operación fue co-liderada por Kaszek e Insight Partners, contando con el respaldo de firmas globales como Index Ventures, Adams Street Partners, S32, Endeavor Catalyst, monashees y TQ Ventures. Desde su creación en 2021, la empresa ha logrado captar un total de US$ 160 millones, consolidando la confianza de los inversores en su stack tecnológico moderno.

Expansión tecnológica y nuevos medios de pago

Esta nueva etapa de crecimiento está orientada a fortalecer las soluciones de emisión y procesamiento de tarjetas de crédito en la región. El capital se destinará a la creación de productos de alcance global, entre los que destacan la tokenización de pagos, una tarjeta global nativa en stablecoins y sistemas de gestión de contracargos impulsados por inteligencia artificial.

Gastón Irigoyen, CEO y Co-Founder de Pomelo, afirmó que esta ronda consolida a la plataforma como líder en infraestructura tecnológica para América Latina, incluyendo Centroamérica y el Caribe. Según el ejecutivo, la empresa ya procesa miles de millones de dólares en volumen de pagos y busca marcar un cambio estructural frente a la infraestructura financiera tradicional mediante el desarrollo de nuevos rieles de pago.

Tracción de mercado y solidez financiera

En los últimos dos años, la compañía ha incrementado su facturación en más de un 250%. Actualmente, Pomelo atiende a más de 150 clientes corporativos, entre los que se incluyen instituciones de renombre como Santander, BBVA, Bancolombia, Western Union, Rappi y Stori. Su plataforma, caracterizada por ser API-first y cloud-native, permite adaptarse a las particularidades regulatorias de cada país del continente.

Nicolás Szekasy, Co-Founder de Kaszek, destacó que la solidez tecnológica y la ejecución del equipo fundador fueron determinantes para redoblar la apuesta por su crecimiento. Por su parte, inversores como Insight Partners y Adams Street Partners resaltaron que Pomelo se está consolidando como una plataforma core indispensable a medida que la región moderniza sus sistemas de pagos.

Durante el transcurso de 2026, la empresa mantendrá su enfoque en robustecer la plataforma de procesamiento directo con sus socios estratégicos Mastercard y Visa. El objetivo final es construir un negocio sostenible de largo plazo que trascienda el mercado de las tarjetas, integrando métodos de pago innovadores que den forma al futuro del ecosistema financiero regional.