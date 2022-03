Pontencian rol de los Stakeholders en el Marco de la Transición Energética de Panamá

(30/Mar/2022 – web) Panamá.- Panamá se encamina hacia una economía limpia, con una agenda de transición energética que a finales del año pasado se aprobó como la principal propuesta de política pública para los próximos 10 años, cuya finalidad es garantizar la seguridad del suministro, el uso racional y eficiente de los recursos y energía de manera sostenible, bajo criterios de eficiencia económica, confiabilidad y calidad, protegiendo ante todo el medio ambiente.

Con base en esta propuesta se llevó a cabo el primer taller: Hoja de Ruta para Potenciar el Rol de los Stakeholders en el Marco de la Transición Energética de Panamá, impulsado por el Grupo Enel en Panamá y desarrollado por el Consultor independiente Deloitte, como parte de una ruta trazada con visión para la COP 27. Este taller marca el inicio para seguir construyendo, en el país, lineamientos que permitan a las empresas de todos los sectores, públicos y privados reducir las emisiones de GEI, mantener la calificación de carbono negativo y hacer frente al cambio climático.

Para el desarrollo de esta hoja de ruta, Cristian Serricchio gerente senior de Deloitte menciona que se tiene como marco de arranque la “Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional Actualizada“. Serricchio comentó que se está trabajando con una robusta herramienta de modelización usada en numerosos países de Europa llamada Times, que permite diseñar la idea e ingresar al modelo ciertas políticas y condiciones que se necesitan trabajar para que generar un desarrollo sostenible y resiliente del producto final. “Como grupo visionario lo que buscamos es que este trabajo genere un valor agregado no solo al sector público sino al país también”, indicó Serricchio.

El taller contó con la participación de stakeholders y autoridades del sector como Rosilena Lindo, Subsecretaria Nacional de Energía de Panamá, quien enfatizó que un sector energético transformado representa un futuro prometedor de cara la seguridad, a la inclusión, a la sostenibilidad siempre y cuando se lleve a cabo de forma justa y participativa. “Es importante que se pueda trabajar esta transformación de manera transversal y alineada con los objetivos del acuerdo de París sobre el cambio climático y la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la transición energética ya no puede limitarse a pasos incrementales tenemos que evolucionar aceleradamente en esta transición”, puntualiza Lindo.

Desde el sector privado, el Grupo Enel, comprometido con la modernización e impulso hacia la transición energética, tiene como objetivo ser una compañía cero emisiones a 2040 y contribuir de manera concreta a la lucha contra el cambio climático. Durante su intervención, Maurizio Bezzeccheri Head of Latin America Region Enel Group indicó que “un verdadero proceso de transformación es aquel donde la electrificación es el factor más importante porque representa grandes cambios en materia de nuevas tecnologías y nuevos usos de la energía”. Considerando la importancia que tiene a nivel global la lucha contra el cambio climático y el compromiso asumido por los países en la última COP 26 de Glasgow, sobre adelantar la actualización de su NDC en el 2022, “El desarrollo de esta Hoja de Ruta contribuye con este objetivo brindando una perspectiva adicional en las reflexiones y debates nacionales que se realicen en torno al tema y en preparación de la participación del país en la COP 27”, añade Bezzeccheri.

Por su parte, Ana Carolina Urrutia, Senior Regional Manager Latin America and the Caribbean del World Energy Council indicó que humanizar la energía es la mejor manera de garantizar que las transiciones y transformaciones energéticas contribuyan a mantener la armonía entre los pueblos y el planeta. “Se trata de involucrar a más personas, comunidades en todos los niveles de la sociedad a la gestión para lograr el éxito en esta transición, ya no se trata de dejar todo en manos del estado o del sector privado, es un llamado a la acción y la participación de todos”.

El Grupo Consultor Deloitte trabaja comprometido junto a instituciones y stakeholders como Grupo Enel para seguir consolidando y reforzando las bases de un camino hacia un futuro sin emisiones de gases de efecto invernadero.

Este taller es el inicio de una serie de mesas participativas para la construcción de un estudio robusto, el cual pretende servir de modelo para que otras organizaciones puedan sumarse hacia una transición energética justa y equitativa.

Vía Frontline