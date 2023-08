Por su fortaleza financiera y gran capacidad de administración de riesgos, Active Re logra alcanzar prestigiosa calificación por parte de AM Best

AM Best elevó la Calificación de solidez financiera a A (Excelente) de A- (Excelente) de Active Capital Reinsurance, Ltd. (Active Re) (Barbados).

(16/Ago/2023 – web) Panamá.- Active Capital Reinsurance, Ltd. (Active Re), líder en el sector de reaseguros, se complace en compartir su más reciente logro, al obtener la prestigiosa calificación de fortaleza financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y las calificaciones crediticias de emisor de largo plazo (ICR por sus siglas en inglés) de A (Excelente) por parte de la renombrada calificadora internacional, AM Best.

La calificación crediticia de A, otorgada por AM Best, refleja el compromiso continuo de Active Re con mantener la excelencia en su desempeño financiero y su gran capacidad de administración de riesgos. Esta distinción se basa en una evaluación exhaustiva de diversos factores, incluyendo la solidez de su balance, su rendimiento operativo, su perfil de negocio y su gestión de riesgos (ERM).

En 2022, mientras Active Re mantuvo resultados positivos a través de la mejora continua en su eficiencia operativa, liderada en su mayoría por su manejo con MGAs. El índice de siniestralidad también mejoró frente a 2021, y a partir de 2023, la compañía continúa reportando fuertes métricas de suscripción en línea con su desempeño de 2022.

“Esta valoración sobresaliente es un testimonio de los esfuerzos continuos de la compañía por mantener los más altos estándares de seguridad y fortaleza financiera, satisfacción del cliente y solidez operativa en el competitivo mercado de reaseguros”, expresó Ramón Martínez Carrera, CEO de Active Re. «Seguiremos enfocados en ofrecer seguridad, confianza y eficiencia a nuestros clientes, respaldados por nuestra extensa cartera de servicios a la medida y nuestra solidez financiera».

La compañía ha demostrado una vez más su capacidad para gestionar riesgos de manera efectiva y para ofrecer soluciones de seguros que protegen a sus clientes en todo momento, reforzando la promesa de la compañía de estar presente cuando sus asegurados más lo necesitan.

Sobre Active Re:

Active Re es una reaseguradora con sede en Barbados establecida en 2007. La compañía la intengran más de 60 profesionales situados en más de 10 ciudades alrededor del mundo, mantiene una presencia geográfica de negocios diversificada en más de 100 paises de América Latina, Medio Oriente, Europa y Asia Pacífico, y concentra sus esfuerzos de suscripción en riesgos no catastróficos a corto plazo. Para más información: https://www.active-re.com/es/

