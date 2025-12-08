Precio por volumen impulsa el crecimiento del canal autoservicios en Centroamérica, afirma NielsenIQ

Estudio de NielsenIQ detalla la migración de consumidores hacia el canal autoservicios en Centroamérica

• El análisis de NIQ destaca que la región reajusta sus hábitos de compra, favoreciendo los formatos grandes y las cadenas de autoservicio en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Centroamérica, El Salvador.- El mercado centroamericano (CAM) experimenta un crecimiento saludable en valor del +2.0%, según el análisis «Precio en Juego: Estrategias en Tiempos de Incertidumbre» (YTD ’25 vs YTD ’24) de NielsenIQ (NIQ), líder global en inteligencia del consumidor. Este avance se da con un leve ajuste de volumen del -0.2% y una presión de precios moderada, que registra una variación del +2.4%. La dinámica principal del crecimiento regional está siendo impulsada por el canal autoservicios.

El estudio de NIQ revela un cambio estratégico en los hábitos de compra, marcado por la migración de los consumidores hacia formatos modernos.

Migración y Ganancia de Cuota en Formatos Modernos

El canal autoservicios (cadenas) registra un incremento tanto en valor (+2.3%) como en volumen (+0.3%). Este impulso se traduce en una modesta ganancia de cuota, mientras que el canal tradicional experimenta una ligera disminución en su participación en el mercado.

Guatemala, El Salvador y Nicaragua son los países que están liderando este desarrollo, evidenciando una clara migración de la compra hacia los formatos modernos. La principal razón de esta reorientación es el atractivo de la rentabilidad: en el nuevo formato, el 45% de las categorías resulta más económico por volumen si se compara con el canal tradicional.

Liderazgo de Tamaños Grandes y Segmentación de Precios

A diferencia de otros mercados, en Centroamérica el consumidor está priorizando la adquisición de formatos que garantizan un mejor rendimiento a largo plazo.

El crecimiento regional está siendo liderado por formatos grandes, especialmente dentro de la categoría de bebidas, lo que refleja una activa búsqueda del mejor precio por volumen. Panamá y Nicaragua son los principales impulsores de esta tendencia.

En cuanto a la segmentación de precios, el segmento Value gana participación en el canal tradicional, mientras que los segmentos Mainstream y Premium se fortalecen en los autoservicios.

Crecimiento de Promociones como Driver Clave

Las promociones representan actualmente el 18% de las ventas totales en Centroamérica y han crecido un 15% respecto al año anterior. Este incremento es liderado principalmente por Costa Rica y El Salvador, lo que confirma que las promociones continúan siendo un factor decisivo para impulsar el volumen regional.

Miguel Rodríguez, Analytic Insight Manager de NielsenIQ CariCAM, comentó que “Centroamérica está comprando más y de manera más inteligente. El consumidor está votando con su billetera, favoreciendo a los autoservicios que le garantizan un mejor costo por volumen, especialmente en tamaños grandes”. El ejecutivo sugiere que los fabricantes y retailers deben optimizar su portafolio y precios en los formatos más grandes para capitalizar esta búsqueda de eficiencia.