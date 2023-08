Premios ALAS en la Feria Internacional de Seguridad ESS+: Celebrando la excelencia en proyectos de seguridad en América Latina y el Caribe

La edición número 29 de la Feria Internacional de Seguridad se convirtió en el escenario para la entrega de los premios ALAS. Estos reconocimientos honran los proyectos más destacados en el ámbito de la seguridad en Latinoamérica y el Caribe, marcando un momento sin precedentes en la historia del evento

(18/Ago/2023 – web) Colombia.- La edición número 29 de la Feria Internacional de Seguridad ESS+, que se lleva a cabo en Corferias hasta hoy 18 de agosto, fue el escenario para que la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS, reconociera los proyectos más destacados en el ámbito de la seguridad en Latinoamérica y el Caribe, marcando un momento sin precedentes en la historia del evento. La ceremonia de los premios ALAS se realizó durante la inauguración de la feria.

Estos premios buscan reconocer a las empresas y socios por su compromiso y permanencia de más de dos décadas en la prestigiosa Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS, “nacimos como una iniciativa para exaltar e inspirar a los actores y empresas del sector en Latinoamérica, para desarrollar proyectos con todos los estándares de seguridad que se necesitan”, señaló Gina Castillo, gerente comercial de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS.

Además, la feria especializada en tecnología de seguridad recibió la conmemoración por permanecer durante 20 años como socio de ALAS. “Para nosotros es un privilegio recibir este reconocimiento. Continuaremos trabajando por congregar a los mejores expertos y haciendo parte de una industria en constante crecimiento y que protege a bienes y personas con tecnología de punta”, comentó Patricia Acosta, directora del evento.

Finalistas de los premios ALAS 2023

Desde el 2014 la Asociación ha realizado un reconocimiento a los proyectos de seguridad en Latinoamérica y El Caribe destinados a proteger a las personas, propiedades, vehículos y bienes en espacios privados tanto en el área pública como privada, comercial, residencial e industrial.

El objetivo del concurso es promover, difundir y estimular la realización de proyectos vinculados al área de la seguridad en Latinoamérica y el Caribe, así como fomentar la creatividad e innovación tecnológica en los proyectos de seguridad. El evento contó con dos categorías: público y privada, los ganadores en esta versión 2023 fueron:

Proyectos privados:

• Primer puesto: Sistemas de seguridad Unificada Unilever

• Segundo puesto: Solución de Control de Acceso para Conjuntos Residenciales

• Tercer puesto: Aplicación de DRONES para seguridad de infraestructura crítica

Proyectos públicos:

• Primer puesto: Programa Cartago te cuida. (Unidad de RPAS)

• Segundo puesto: Rumbo a un Puerto Inteligente Seguro

• Tercer puesto: Integración del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo – C4 Zona Oriente Tlalnepantla

La Asociación ha participado en diferentes oportunidades en la feria y también organizó el panel looking into the future, un espacio donde participaron expertos como:

• Diego Páez, HID

• Alejandro Valderrama, ABLOY

• Antonio Pérez, NVT PHYBRIDGE

• Nawel Vargas, GENETIC

• Diego Madeo de GARNET TECHNOLOGY

La conversación destacó los desafíos y el futuro del sector en temas como innovación e impacto social.

Para más información del evento, ingrese a la página oficial: https://securityfaircolombia. com/

Fuente/Foto: Corferia