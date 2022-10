Premios IDEA 2022 reconoce con oro la innovación y el diseño de productos de LG Electronics

• La compañía reafirma su liderazgo en diseño con 13 galardones en los International Design Excellence Awards (IDEA) de este año.

• Premios de distintas categorías como estufas, refrigeradoras por diseños sofisticados y estéticamente agradables.

(20/Oct/2022 – web) Panamá.- Los Premios Internacionales a la Excelencia en el Diseño (IDEA) 2022 celebrado en Miami y coordinado anualmente por la Sociedad de Diseñadores Industriales de América (IDSA), es considerado uno de los programas de premios de diseño más importantes del mundo, reconociendo logros excepcionales en el diseño industrial, junto con el Premio de Diseño iF y el Premio de Diseño Red Dot.

LG Electronics (LG) ha vuelto a ser reconocida por su excelencia en el diseño de productos, recogiendo un total de 13 premios, incluyendo un prestigioso honor de oro, en los Premios Internacionales a la Excelencia en el Diseño (IDEA) 2022.

LG OLED Objet Collection Posé, que forma parte de la línea de televisión de estilo de vida recientemente introducida de la compañía, ganó la codiciada distinción de oro en la IDEA de este año. Se asemeja a un mueble de alta gama u objeto de arte, el producto único puede mejorar cualquier espacio con su diseño elegante, mientras que también ofrece experiencias de visualización memorables a través de las últimas tecnologías OLED de LG.

A diferencia de los televisores convencionales, que están diseñados para ser montados en la pared o sentados encima de una consola o mesa, Posé se puede colocar casi en cualquier lugar en el hogar gracias a su delgado soporte de cuatro patas. Cuando se cambia al modo Galería, el televisor se convierte en un hermoso lienzo auto-iluminado para mostrar obras de arte o fotos, proporcionando a los usuarios una forma impresionante de mostrar su arte favorito o revivir preciosos momentos familiares.

El LG OLED Objet Collection Posé también ganó un Best of the Best honor a principios de este año en el Red Dot Design Award 2022, mientras que otro LG OLED Objet Collection producto – el caballete – se llevó a casa un premio de oro en el iF Design Award 2022.

Otros ganadores en IDEA 2022 incluyen soluciones de cocina premium, la serie de frigoríficos lado a lado LG InstaView y el horno de microondas LG STUDIO Over-The-Range, Ambos de los cuales recibieron premios de bronce por sus diseños sofisticados y estéticamente agradables. Los siguientes productos de LG también fueron reconocidos en la competencia de este año:

• LG tiiun

• LG PuriCare AeroTower

• LG Refrigerator Objet Collection Series

• LG Washer and Dryer Pair

• LG STUDIO 36” InstaView™ French-Door Refrigerator

• LG STUDIO Oven Range Series

• LG STUDIO Wall Oven Series

• LG 1 Way Cassette Air Conditioner

• LG Residential Ventilation Solution (ERV)

• LG Self Ordering Kiosk

«LG continuará buscando innovación de diseño que mejore la vida de los clientes a través de la combinación de estética y experiencias de usuario altamente evolucionadas realizadas con las tecnologías de vanguardia de LG», dijo Lee Chul-bae, jefe del Centro de Diseño de Innovación de Vida de LG Electronics.

Vía Alison PR