Tranquilidad y bienestar familiar lideran las nuevas prioridades de las PyMEs en la región

Una investigación inédita realizada por Visa en ocho mercados de América Latina y el Caribe determinó que el crecimiento empresarial de las pequeñas y medianas empresas está ligado directamente a la estabilidad familiar.
Seguridad y protección financiera transforman las prioridades de las PyMEs según investigación de Visa
• Los datos confirman que el 64% de los emprendedores sitúa la protección contra el fraude y la seguridad de datos entre las prioridades de las PyMEs para garantizar la continuidad de sus operaciones.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía Visa presentó hoy conclusiones derivadas de una inmersión en las realidades fundamentales de las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe. El estudio, que encuestó a casi 2,000 propietarios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México y Perú, revela que las prioridades de las PyMEs en la región están integradas a una responsabilidad familiar, eliminando la división emocional entre la identidad del propietario y la gestión comercial de su negocio, el cual es concebido como sustento de vida y legado.
Los hallazgos evidencian una carga mental constante generada por la fusión de la identidad personal con la organización comercial. Estos indicadores modifican las nociones tradicionales del emprendimiento, trasladando el enfoque hacia beneficios operativos que ofrezcan una tranquilidad real como base indispensable para cualquier plan de expansión futuro.
Patrones clave del entorno empresarial regional
La investigación detalla patrones que redefinen la visión actual de este segmento productivo, donde el negocio es impulsado por la necesidad antes que por la pasión individual. La supervivencia diaria se ubica por encima de la escala de producción, condicionado en parte por un uso limitado de herramientas digitales que restringe la capacidad de expansión del comercio.
Asimismo, el dinero es considerado una herramienta de subsistencia y continuidad operativa, desplazando la noción de libertad financiera. Bajo este enfoque, las funciones técnicas adquieren una dimensión emocional, situando a la protección contra el fraude con un 64% de relevancia y a la seguridad de los datos con un 63% como los pilares esenciales para garantizar el resguardo de los ingresos del hogar.
La vicepresidenta sénior de Soluciones Comerciales y de Movimiento de Dinero de Visa para América Latina y el Caribe, Ana Rojas, explicó en tercera persona que las pequeñas empresas trabajan diariamente para proteger su dinero, acceder a financiamiento, recibir pagos de manera rápida y digitalizar los procesos. La vocera corporativa manifestó que el rol de la empresa consiste en asistir a los negocios en el cumplimiento de esas metas a través de protección contra fraudes, acceso ágil a fondos, soluciones inclusivas de crédito y herramientas digitales sencillas.
Perfiles comerciales y diferenciación de gestión
El reporte subraya que la búsqueda de estabilidad financiera varía según factores de género y la adopción de tecnología, identificando cuatro perfiles específicos dentro de la región:
• Las establecidas: Corporaciones líderes de corte tradicional, guiadas por procesos definidos y enfocadas en la preservación del legado familiar.
• El heredero renuente: Personas que asumen la dirección de la firma por obligación y compromiso moral en lugar de pasión, mostrando una actitud pasiva y baja ambición de crecimiento.
• Impulsadas por la necesidad: Negocios de carácter informal liderados principalmente por mujeres con el propósito de garantizar el sustento y estabilidad de sus hogares.
• Creadores visionarios: Emprendedores innovadores y optimistas con destrezas en el uso de herramientas tecnológicas, integrados mayoritariamente por mujeres que aprovechan la creatividad para abrir oportunidades de mercado.
Estrategias para fortalecer la resiliencia comercial
La corporación identificó rutas operativas dirigidas a los proveedores y marcas del ecosistema con el fin de asistir las demandas cambiantes de los comerciantes, promoviendo la evolución desde la supervivencia básica hacia el crecimiento sostenible. Las directrices abarcan la liberación de liquidez mediante liquidaciones instantáneas de efectivo para asegurar fondos cuando las familias lo requieran, y la expansión digital a través del uso de herramientas de comercio social y apertura de tiendas digitales eficientes.
Adicionalmente, se plantea el diseño de modelos alternativos de evaluación de datos para facilitar esquemas de crédito inclusivo que superen los obstáculos del financiamiento tradicional. El plan recomienda el alivio operativo mediante descuentos en servicios básicos para reducir la presión financiera diaria, así como el impulso de programas orientados al crecimiento de la mujer mediante marketplaces de alianzas estratégicas para fortalecer el capital humano y la cohesión social en la región.
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