Priorizando el Futuro: Tendencias destacadas en el Informe de Ford 2024

El duodécimo informe anual «Looking Further with Ford» destaca las decisiones conscientes de los consumidores que buscan moldear un futuro mejor

La encuesta mundial, que abarca 16 países, revela que las personas se están haciendo cargo de sus vidas moldeando activamente su futuro en lugar de fijarse en el pasado; el 52% de las personas empleadas a nivel mundial estarían dispuestas a aceptar un recorte salarial del 20% para lograr un estilo de vida que priorice la calidad de vida

(21/Dic/2023 – web) LatAm.- El informe de tendencias Looking Further with Ford 2024 sirve como una llamada de atención para un mundo en constante cambio, y revela un giro radical en la forma en que las personas priorizan sus vidas. Desde prestar mayor atención al cuidado personal hasta el impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo, el informe ofrece una visión fascinante del futuro y las tendencias emergentes que lo moldearán.

Cada año, Ford se enfoca en las tendencias globales para obtener información sobre la evolución del comportamiento del consumidor, lo que la empresa necesita entender sobre estos comportamientos y cómo utilizar lo aprendido para diseñar estrategias futuras para interactuar con ellos.

Algunas de las principales tendencias exploradas en el informe Looking Further with Ford del 2024 son:

Sostenibilidad EVolutiva

Existe un consenso global sobre la urgencia de abordar el cambio climático, y muchos afirman que están modificando sus hábitos personales para ser más respetuosos con el medio ambiente. Pero la gente quiere una integración perfecta de soluciones sostenibles en sus rutinas diarias. Buscan que los productos, servicios y experiencias les permitan hacer contribuciones positivas al medio ambiente de forma sencilla, sin alterar su estilo de vida. Si bien el futuro del transporte avanza hacia la electricidad, algunos dudan en adoptar vehículos eléctricos (EV) por la preocupación de que una infraestructura insuficiente haga que cargarlos sea un desafío. Dependerá de las empresas hacer que la sostenibilidad sea una opción fácil y conveniente si se espera que los consumidores la adopten.

Invirtiendo en mí

Las personas de todo el mundo se sienten ansiosas y luchan por adaptarse a un mundo cambiante que parece estar fuera de su control. Ocho de cada 10 personas encuestadas han llegado a reconocer la importancia de encontrar la paz interior en un mundo incierto. Surge entonces la pregunta: ¿cómo emprenderán este viaje hacia la serenidad? Muchas de ellas han tomado la decisión deliberada de priorizar la conexión con los demás, dejar de lado las relaciones tóxicas y disfrutar de la vida al aire libre. Están ansiosas por desconectarse de sus pantallas y redirigir su energía hacia lo que realmente importa: ellas mismas.

Trabajando por el equilibrio

Los trabajadores están reevaluando lo que es importante. Están optando por alejarse del constante ajetreo del avance profesional y están dispuestos a aceptar los posibles sacrificios que conlleva priorizar su propio bienestar. De hecho, la mitad de la fuerza laboral mundial aceptaría un recorte salarial del 20% a favor de priorizar su calidad de vida. Pero eso no significa que no les importe su trabajo. La mayoría afirma sentirse conectada con sus funciones en el trabajo, pero reconoce que un trabajo estresante simplemente no merece la pena. Mirar hacia el futuro brinda esperanza, siendo la tecnología la clave. La mayoría cree que la IA contribuirá a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y que incluso, puede guiarlos hacia su próximo trabajo.

Familia 2.0

El concepto de familia está experimentando una transformación significativa, ya que las normas convencionales del matrimonio y la paternidad ya no se consideran obligatorias. En la próxima década, la vida familiar podría incluir más bebés peludos que humanos, ya que muchos dicen que preferirían tener mascotas en lugar de niños. La sociedad se encuentra en un punto de inflexión y mantiene un delicado equilibrio entre tradición y progreso. Si bien dos tercios de los encuestados reconoce la estabilidad que ofrecen los roles familiares tradicionales, igualmente abogan por el apoyo social a las dinámicas familiares no tradicionales. Las personas están redefiniendo lo que es una familia, creando la familia que desean, yendo más allá de la definición tradicional hacia la Familia 2.0.

Para ver el informe completo Looking Further with Ford 2024, visite www.fordtrends.com