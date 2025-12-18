Éxito en tour educativo En Serio sobre la prevención del consumo de alcohol en menores

Culmina gira de prevención del consumo de alcohol en provincias centrales

• Más de 23 mil jóvenes de escuelas oficiales participaron en sesiones educativas diseñadas para promover decisiones informadas y entornos seguros en sus comunidades.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa “En Serio”, anteriormente reconocido como Smashed, finalizó su gira por las provincias de Herrera, Veraguas y Los Santos logrando un alcance de 23,379 estudiantes. Esta cifra representa el 93 % de la meta proyectada a nivel nacional para el periodo actual, consolidando los esfuerzos en la prevención del consumo de alcohol en menores de edad dentro de los centros educativos oficiales del país.

Durante el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2025, la iniciativa implementó una metodología que combinó teatro educativo, proyecciones audiovisuales y conversaciones guiadas. Estos espacios permitieron fomentar la reflexión estudiantil sobre las consecuencias del uso de sustancias a temprana edad. El impacto logrado hasta la fecha sitúa al programa muy cerca de su objetivo final de 25,000 estudiantes previsto para mayo de 2026.

Alcance regional y metodología educativa

El recorrido por las provincias centrales mostró una participación masiva en diversos colegios:

• Veraguas: Fue la provincia con mayor alcance, impactando a más de 12,000 jóvenes en 13 planteles a través de 68 funciones.

• Herrera: Registró 32 funciones en nueve centros educativos, con la asistencia de aproximadamente 6,800 estudiantes.

• Los Santos: Sumó a más de 4,500 estudiantes pertenecientes a seis centros educativos de la región.

El uso de obras teatrales y cine foros facilitó una interacción directa con los jóvenes, priorizando aquellas comunidades con mayores índices de vulnerabilidad. Además, los materiales pedagógicos empleados fueron entregados a los centros escolares para asegurar la continuidad del proceso preventivo en las aulas.

Alianzas estratégicas para el bienestar juvenil

Fide Patiño, directora de Proyectos del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE), destacó que los actores involucrados en el tour son residentes de las mismas provincias y han sido formados como agentes de cambio. La ejecución del programa es el resultado de una articulación entre COSPAE, el Ministerio de Educación (Meduca) y la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional.

Por su parte, Giuliana Venutolo, gerente de Diageo en Sociedad para Centroamérica, Caribe y Venezuela, señaló que la inversión en educación temprana genera un impacto sostenible en las comunidades. El programa “En Serio” se integra en la estrategia de sostenibilidad “Espíritu de Progreso” de Diageo, la cual ha beneficiado a más de 200,000 jóvenes en Panamá hasta el cierre de 2024, reafirmando su compromiso con la promoción de decisiones responsables en las nuevas generaciones.