Programa HACCP Decameron alcanza niveles de cumplimiento superiores al 99%

Éxito del programa HACCP Decameron en la seguridad alimentaria regional

• La cadena hotelera aplica rigurosos protocolos de seguridad alimentaria y control de aguas para garantizar el bienestar de miles de huéspedes en sus 23 hoteles de Latinoamérica y el Caribe.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La seguridad alimentaria se ha consolidado como un pilar fundamental en la industria turística global, especialmente en complejos que operan bajo el modelo «todo incluido». En este escenario, Decameron All Inclusive Hotels & Resorts ha reforzado la ejecución de su programa HACCP Decameron (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), un sistema de reconocimiento internacional diseñado para identificar y mitigar riesgos en la gestión de alimentos y bebidas.

Estándares de excelencia en auditorías internacionales

Los resultados más recientes del Informe de Sostenibilidad de la cadena revelan un desempeño sobresaliente en materia de control sanitario. De los 23 hoteles que integran la operación en seis países, el 95% (20 propiedades) alcanzó una calificación del 100% en las auditorías del programa, mientras que el 5% restante (3 hoteles) obtuvo un puntaje del 99%. Estas cifras sitúan a la organización por encima de los requerimientos regulatorios estándar y de diversos procesos de certificación internacional.

Alcance integral: Alimentos, agua y seguridad

El programa HACCP Decameron no se limita exclusivamente a la cocina. Su aplicación abarca tres áreas críticas para la operación hotelera: seguridad alimentaria, seguridad general y el control de aguas, tanto de consumo humano como recreacionales. Lorena Coler, directora corporativa de Seguridad e Higiene de Hoteles Decameron, enfatizó que en el sector de la hospitalidad, la seguridad es un compromiso directo con la experiencia del cliente que permite anticiparse a posibles riesgos mediante el cumplimiento de normas locales e internacionales.

Cultura de prevención y mejora continua

La efectividad del sistema reside en un esquema de capacitación permanente para el personal operativo y la presencia de coordinadores especializados en cada sede para realizar auditorías internas constantes. Según la dirección del programa, el desafío principal no radica únicamente en alcanzar los objetivos de certificación, sino en mantener la disciplina y la estandarización de procesos en el día a día.

Con estas acciones, la cadena busca consolidar procesos robustos que contribuyan a ofrecer estancias confiables y de alta calidad para los viajeros que visitan sus destinos en América Latina y el Caribe, promoviendo una cultura organizacional volcada hacia la prevención y el trabajo en equipo.

