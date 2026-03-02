Analistas proyectan sólido crecimiento económico superior al 5% para Panamá en 2026

Panamá liderará el crecimiento económico regional en 2026 según Mens Consultores

• Estimaciones de la firma Mens Consultores sitúan la expansión del PIB panameño en un 5.57% para el año 2026, impulsada por el Canal, la minería y el sector logístico.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se perfila para registrar en 2026 uno de los desempeños más robustos de su historia reciente, con un crecimiento económico proyectado por encima del 5%. Según el análisis presentado por la firma Mens Consultores durante un evento de la Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (ADEDAPP), el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzaría una aceleración del 5.57%, fundamentada en la reactivación de sectores estratégicos y el fortalecimiento del sistema financiero.

Fundamentos de la aceleración económica

El optimismo de los analistas surge tras un 2025 que cerró con bases sólidas, incluyendo una inflación nula de -0.2% y un crecimiento preliminar superior al 4%. El economista Mike Magallón, de Mens Consultores, destacó que el control de los indicadores macroeconómicos ha permitido establecer un escenario estable para el próximo año.

Por su parte, Juan McKay, director ejecutivo de ADEDAPP, subrayó que zonas como Panamá Pacífico son pilares fundamentales en este escenario. Según McKay, estos ecosistemas atraen inversión extranjera directa y fortalecen la transferencia de conocimiento en sectores de manufactura, servicios globales y logística, consolidando a la nación como un hub regional competitivo.

Proyectos motores: Minería, Canal y Puertos

El informe identifica motores específicos que dinamizarán la economía en 2026. Entre ellos destaca la posible reapertura de la mina de cobre, la cual podría aportar 500 millones de dólares al Estado y generar cerca de 50,000 empleos directos e indirectos. Asimismo, el desarrollo de nuevas terminales portuarias en Balboa y Cristóbal sumaría otros 10,000 puestos de trabajo.

En cuanto al Canal de Panamá, la construcción de una represa en río Indio es vista como un factor determinante, ya que permitiría incrementar los tránsitos diarios y generar ingresos adicionales superiores a los mil millones de dólares anuales.

Desafíos en el sector financiero y fiscal

A pesar de las proyecciones positivas en turismo y banca, el análisis advierte sobre retos estructurales. Magallón señaló que, aunque los activos del centro financiero duplican el PIB nacional, el país debe definir su estrategia frente a las listas fiscales internacionales y el modelo territorial de impuestos.

En el ámbito fiscal, el Gobierno ha iniciado operaciones de recompra de deuda que podrían ahorrar hasta 750 millones de dólares en intereses anuales. No obstante, persiste la necesidad de reducir el gasto público y la planilla estatal para asegurar que el crecimiento económico sea sostenible a largo plazo y se traduzca en una mejora real del empleo formal.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: