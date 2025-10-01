Purple Trinity Group invertirá $3.5 millones en Panamá con planta de diagnóstico rápido

PROPANAMA anuncia llegada de Purple Trinity Group y creación de 60 empleos

• La agencia PROPANAMA facilitó la llegada de la empresa Purple Trinity Group al país, destacando el rol de Panamá como un centro de innovación en logística médica e inversión estratégica.

(1/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La agencia PROPANAMA anunció oficialmente la llegada de Purple Trinity Group al país, una empresa que materializará una inversión inicial de $3.5 millones de dólares en su primera etapa de operación. Este movimiento estratégico no solo refuerza la posición de Panamá como hub de inversión y logística, sino que también tiene un impacto directo en la creación de empleo, estimando la generación de cerca de 60 puestos de trabajo en su fase inicial.

Detalles de la Inversión y Tecnología

La inversión de Purple Trinity Group se destinará a la instalación de una planta de fabricación de kits de diagnóstico rápido. Esta infraestructura operará con tecnología licenciada por Rivertree Bio, una compañía con sede en Corea del Sur, lo que garantiza el uso de estándares avanzados para la producción de dispositivos médicos.

La presencia de la compañía fue destacada durante un evento patrocinado por el Gobierno de Panamá y PROPANAMA, donde se abordaron temas clave sobre comercio, logística médica e inversión estratégica.

Panamá: Un Eje para la Innovación y Logística

Representantes de Purple Trinity Group, como Kingsley Cato, señalaron el gran honor que representó participar en el evento de PROPANAMA. Subrayaron la relevancia de Panamá, no solo como una puerta de entrada para el comercio global, sino también como un centro neurálgico para el crecimiento y la innovación en los sectores médico y logístico.

La compañía, que se especializa en convertir conocimientos estratégicos en éxito empresarial y consultoría, ve al país como un punto de encuentro donde «la visión se une a la ejecución». La llegada de esta empresa posiciona a Panamá como un actor clave en la cadena de suministro y desarrollo de productos sanitarios en la región.